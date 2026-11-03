Hatay'ın Samandağ ilçesinde 20 yıl önce öldürülen İbrahim Akgöl'ün faili meçhul kalan cinayetine ilişkin yeniden açılan soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Hatay, İzmir ve Mersin'deki eş zamanlı operasyonda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı. Akgöl, 22 Haziran 2006'da Samandağ'da deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Akgöl'ün bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Soruşturmada sonuç alınamaması üzerine cinayet, faili meçhul olarak kayıtlara geçti. DOSYA 20 YIL SONRA YENİDEN İNCELENDİ Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, 20 yıl sonra dosyayı yeniden incelemeye aldı. Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda 12 şüpheli tespit edildi. Hatay merkezli olarak İzmir ve Mersin'de de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan şüpheliler, Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü savcılıktaki sorgularının ardından salıverildi. Hakim karşısına çıkarılan 5 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına, 2'sinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

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