Nesli tehlike altındaki Asya yaban köpeği, yani dhole, Pu Hoat Doğa Koruma Alanı’nda kurulan bir fotokapan sayesinde kaydedildi. Bu kayıt, ülkede 20 yıldır doğrulanmış ilk görüntü olarak dikkat çekti.

Uzmanlar, tek bir canlının görüntülenmesinin umut verici olmadığını vurguluyor. 2014-2025 yılları arasında ülke genelinde kurulan çok sayıda fotokapana rağmen başka hiçbir dhole gözlemlenmedi. Bu durum, türün Vietnam’daki popülasyonunun büyük ölçüde yok olmuş olabileceğine işaret ediyor.

Görüntülenen hayvanın, Laos sınırına oldukça yakın bir ormanlık alanda kaydedildiği belirtiliyor. Bilim insanları, bölgede çok küçük bir popülasyonun kalmış olabileceğini ya da bu hayvanın komşu ülkeden gelen yalnız bir tür temsilcisi olabileceğini değerlendiriyor. Mevcut veriler, ikinci ihtimalin daha güçlü olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılara göre türün karşı karşıya olduğu en büyük tehditlerin başında, bölgede yaygın şekilde kullanılan tel tuzaklar geliyor. Bu tuzaklar yalnızca yırtıcıları değil, onların besin kaynaklarını da ortadan kaldırarak ekosistemin dengesini bozuyor. Üst düzey yırtıcıların kaybı ise orman ekosisteminde zincirleme etkiler yaratabiliyor.

Her ne kadar Laos, Kamboçya veya Çin gibi komşu ülkelerden yeni canlıların Vietnam’a yayılması teorik olarak mümkün olsa da, benzer tehditlerin bu bölgelerde de devam etmesi, türün yeniden kalıcı bir popülasyon oluşturmasını zorlaştırıyor. Bilim insanları, mevcut koşullar değişmediği sürece 'kızıl kurt'un Vietnam’daki geleceğinin oldukça belirsiz olduğu görüşünde.