Aydınlatma ve elektrik malzemeleri sektöründe 20 yılı aşkın süredir ithalat ve toptancılık yapan Lampist Dış Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Şirketin başvurusunu değerlendiren İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, firma hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. RESMİ İNTERNET SİTESİNDEKİ ÜRÜNLER KALDIRILDI Sektörde LED ampul, şarjlı ampul, buji ve kapsül LED modellerinin tedarikini sağlayan şirket, kendi e-ticaret platformunun yanı sıra pazar yerleri üzerinden de satış yürütüyordu. Konkordato kararının ardından firmanın resmi internet sitesindeki tüm ürünlerin satıştan çekildiği görüldü. ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ Haber Hürriyeti'nde yer alan habere göre, mahkeme tarafından yayımlanan ilanda, konkordato talebine itiraz etmek isteyen alacaklıların ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçeyle mahkemeye başvurabilecekleri bildirildi. Sürecin seyrine göre 3 aylık geçici mühletin ardından nihai karar verilecek.

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