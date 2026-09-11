Madrid yönetimi, "geç kalmış bir tarihi tazminat" olarak nitelendirilen yeni yasa tasarısıyla, Afrika'daki eski sömürgesi Batı Sahra’da doğanlara ve onların torunlarına İspanyol vatandaşlığı alma yolunu açıyor.

Bu karar, bölgede doğmuş fakat İspanya’nın 1976’da oradan çekilmesiyle vatansız kalan ya da mülteci durumuna düşen yaklaşık 200 bin Afrika kökenli Sahra halkını doğrudan ilgilendiriyor.

Teklif edilen yasa kabul edildiğinde, hak sahipleri yalnızca İspanyol pasaportu almakla kalmayacak; aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkenin vatandaşı olarak tüm Schengen bölgesinde serbestçe dolaşma, çalışma ve yaşama hakkı kazanacak. Yasa tasarısını destekleyenler ve Sahra halkı temsilcileri, dedelerinden kalan eski İspanyol nüfus cüzdanları ve resmi belgelerle bu hakka başvurabileceklerini belirterek, yarım asırdır süren mağduriyetin nihayet giderileceğini vurguluyor.

SANCHEZ HÜKÜMET KÖŞEYE SIKIŞTI

Ancak bu adım, İspanyol iç politikasında ve bölgedeki uluslararası dengelerde ciddi bir gerilim unsuru haline gelmiş durumda. Bir yanda Pedro Sanchez hükümeti, sınırlarına dayanan yoğun düzensiz göçmen akını nedeniyle kendi kamuoyundan ve muhalefetten büyük bir tepki toplarken; diğer yanda böylesine kitlesel bir vatandaşlık adımı İspanyol seçmenler arasında sınır kontrollerinin gevşetildiği gerekçesiyle protestolara yol açıyor.

MADRİD VE FAS ARASINDA KRİZ KAPIDA

Diplomatik tarafta ise Madrid ile komşusu Fas arasında yeni bir kriz kapıda. Çöl bölgesinin büyük bir kısmını fiilen kontrol eden ve Batı Sahra'yı kendi toprağı kabul eden Rabat yönetimi, Sahra halkına ayrı bir Avrupa vatandaşlığı verilmesini kendi egemenlik haklarına bir tehdit olarak görüyor.

Bağımsızlık isteyen Polisario Cephesi ile Fas arasındaki onlarca yıllık anlaşmazlığın ortasında kalan İspanya ise, bu hamlenin siyasi bir müdahale değil, sadece bireysel hakların iadesi olduğunu savunuyor.