Güney Kore, yıllar boyunca sümen altı edilen bir skandalla yüzleşiyor. Üç yıl süren soruşturmanın ardından açıklama yapan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, dönemin hükümetlerinin bu süreçte aktif rol oynadığını ve çocukların satılmasıyla sonuçlanan sahteciliklere göz yumduğunu tespit etti. Özellikle ABD ve Avustralya'ya gönderilen 367 çocukla ilgili belgelerin incelenmesi sonucunda kimlik bilgilerinin kasten değiştirildiği, çocukların anneleri hayatta olmasına rağmen yetim gösterildiği ortaya çıktı.

BEBEK BAŞINA ÜÇ KURUŞ PARA!

Evlatlık işlemlerinin yürütüldüğü kurumların her bir çocuk için ortalama 2 bin dolar gelir elde ettiği, hükümetin ise bu ticareti denetlemediği belirlendi. Skandalın en çarpıcı noktalarından biri ise dönemin yönetimlerinin özellikle engelli çocuklar ile evlilik dışı doğan bebekleri ülkeden çıkarmak için bu süreci teşvik etmiş olmasıydı.

Güney Kore'den Avrupa ve ABD'ye evlatlık verilen çocukların sayısının yaklaşık 200 bin olduğu tahmin ediliyor. Bu çocukların büyük bir kısmının 1970 ve 1980'li yıllarda ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Komisyon, skandalın ilk kez resmen kabul edildiğini açıklarken hükümeti geçmişte yapılan bu hatalar için özür dilemeye çağırdı. Komisyon başkanı, süreci "Çocuklar valiz gibi yabancı ülkelere gönderildi" sözleriyle özetledi.