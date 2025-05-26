Hindistan ve Pakistan arasında yaşanan çatışmalar, Türk şirketlerin Hindistan'da güçlük yaşamasına neden oldu.



Hindistan'da dokuz havalimanında faaliyet gösteren Türk şirketi Çelebi'nin güvenlik izninin iptaliyle birlikte artan tansiyon, Hintli milyarderlerin Türk şirketlere yönelik boykot çağrısında bulunmasıyla zirve yaptı. Hintli milyarderlerin İstanbul, Antalya ve Bodrum'da düzenlediği ultra lüks düğün rezervasyonları da peş peşe iptal edilirken, Hindistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 300'e varan düşüş bekleniyor.





REZERVASYONLAR PEŞ PEŞE İPTAL EDİLDİ



Her yıl Türkiye'ye 250 ila 300 bin arasında Hintli turistin geldiğine dikkat çeken uzmanlar, yaz ayları için yapılan rezervasyonlarda yüzde 300'e varan azalma görüldüğünü belirtti. Aylar öncesinden yapılan on binlerce rezervasyonun ise şimdiden iptal edildiği ortaya çıktı.



Hintli turistlerden boşalan rezervasyonlara Pakistanlıların ilgi gösterdiği belirtilse de, iki turist profili arasında önemli farklar bulunuyor. Türkiye'ye seyahat eden Hintli turistlerin 'lüks harcama' grubunda yer aldığını söyleyen uzmanlar, son yıllarda Çin'den Türkiye'ye yapılan seyahatlerin artmasıyla söz konusu açığın kapanabileceği görüşünde.