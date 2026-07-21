İkinci el araç alımında ilk bakılan kriterlerin başında kilometre verisi geliyor. Ancak uzmanlar motorun mekanik dayanıklılığı, bakım geçmişi ve kullanım şeklinin kilometreden çok daha kritik olduğunu vurguluyor.

İKİNCİ ELDE KİLOMETREDEN ZİYADE NEYE BAKILMALI?

Piyasada yüksek kilometreye sahip bir dizel araç satın almak her zaman risk anlamına gelmiyor. Periyodik bakımları aksatılmamış ve doğru kullanılan sağlam yapılı motorlar, 200 bin kilometreyi geride bıraksa dahi uzun yıllar güven veriyor.

200 BİN KİLOMETREYİ RAHATLIKLA AŞAN EN DAYANIKLI DİZEL MOTORLAR HANGİLERİ?

Otomotiv dünyasında uzun ömrü ve sağlamlığıyla öne çıkan dizel motorlar şu şekilde:

1.9 TDI (Volkswagen Grubu): Sağlam mekanik yapısı, düşük yakıt tüketimi ve uygun bakım maliyetleriyle öne çıkıyor. Düzenli yağ değişimi yapılan örnekleri 400-500 bin kilometrenin üzerinde sorunsuz çalışmaya devam ediyor.

2.0 HDi (PSA Grubu): Peugeot ve Citroen modellerinde kullanılan motor, dayanıklı enjeksiyon sistemiyle dikkat çekiyor. Ticari araçlardan binek modellere kadar geniş kullanım alanına sahip motor 300 bin kilometreyi rahatlıkla aşıyor.

1.5 dCi (Renault): İlk nesil sorunları zamanla çözülen motor, Türkiye'de en çok tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Düşük yakıt tüketimi ve uygun parça maliyetiyle düzenli bakım gördüğünde uzun ömür sunuyor.

1.6 Multijet (Fiat): Doblo ve Egea gibi popüler modellerde görev yapan motor, yüksek performans ve dayanıklılığı bir arada sunıyor. Yoğun ticari kullanımda dahi 300 bin kilometreyi geride bırakan örnekleri bulunuyor.

2.2 i-CTDi / i-DTEC (Honda): Yaygınlığı az olsa da sağlam blok yapısıyla uzun ömürlü motorlar arasında gösteriliyor.

1.6 HDi / BlueHDi (PSA Grubu): Kaliteli yağ ve zamanında filtre değişimiyle yüksek kilometrelere ulaşabiliyor. BlueHDi versiyonlarında AdBlue emisyon sisteminin kontrol edilmesi önem taşıyor.

YÜKSEK KİLOMETRELİ DİZEL ARAÇ ALIRKEN HANGİ PARÇALAR KONTROL EDİLMELİ?

Araç alım sürecinde kilometreden önce detaylı bakım geçmişinin incelenmesi gerekiyor. Periyodik yağ değişim kayıtları, enjektör ve turbo durumu, DPF (Dizel Partikül Filtresi) ile EGR valfi kontrolleri büyük önem taşıyor. Ayrıca debriyaj, şanzıman ve detaylı ekspertiz raporu ile servis kayıtlarının incelenmesi riskleri minimuma indiriyor.