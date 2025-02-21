Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin ortak meclis grubu oluşturabilmek için kurdukları Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan ve milletvekili maaşının yetmediğini söyleyen Doğan Demir tepkiler sonrası açıklama yaptı. Demir maaşla ve parayla işinin ve ihtiyacının olmadığını söyledi.

"YIPRATMAYA ÇALIŞAN KİM VARSA ŞEREFSİZDİR"

Demir açıklamasında, "İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur" diyerek kendisini savundu.

Demir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Ülkemizde emekli maaşı ve asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu ve insanlarımızın nasıl zor koşullarda geçindiğini en yakından bilen birisiyim.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİ MAAŞA ENDEKSLEMEK ÇOK ABES BİR DURUM"

-Kaldı ki milletvekilliğini maaşa endekslemekte çok abes bir durum, bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiçbir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamazda.

"MAAŞLA YA DA PARAYLA İŞİM OLMADIĞI GİBİ İHTİYACIM DA YOKTUR"

-Ayrıca beni tanıyan herkes bilir ki maaşla ya da parayla işim olmadığı gibi ihtiyacım da yoktur.

İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun “Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?” diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum.

"SÖYLEDİĞİM ŞEY ALDIĞIMIZ MAAŞIN İKİ ÜÇ KATI HARCAMA YAPTIĞIMIZ"

Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın iki üç katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir.

"BİLİNÇLİ OLARAK SERVİS EDİLDİĞİNİ BİLİYORUM"

Son olarak bilmenizi isterim ki yaptığımız sohbetin haberleştiği ve gündeme düştüğü yazının kimler tarafından bilinçli olarak yalan ve yanlış şekilde servis edildiğini de elbette biliyorum.