Yüksek kazançlı meslekler arasında yer alan otomotiv tasarım uzmanlığı, maaş beklentileriyle dikkat çekiyor. 2026 yılı verilerine göre bu alanda çalışanların aylık kazanç beklentisi 200 bin TL'ye kadar ulaşıyor.

Otomotiv sektöründe yeni modellerin geliştirilmesinde görev alan tasarım uzmanları, yüksek maaş beklentileriyle öne çıkıyor. Özellikle büyük otomobil üreticilerinin Ar-Ge merkezlerinde çalışan ve mesleğinde deneyim kazanan uzmanların gelir beklentileri dikkat çekiyor.

AYLIK 200 BİN TL MAAŞ BEKLENTİSİ

2026 yılı verilerine göre tasarım uzmanlarının aylık ortalama maaş beklentisi 80 bin 500 TL olarak hesaplanıyor. Bu pozisyonda en yüksek maaş beklentisi ise 200 bin TL seviyesine ulaşıyor. Tasarım alanında kariyer yapmayı düşünenlerin ilgisini çeken bu rakamlar, mesleğin kazanç potansiyelini de gösteriyor.

Yönetici pozisyonlarında ise beklentiler daha yüksek seviyelere çıkıyor. Tasarım direktörlüğünde en yüksek maaş beklentisi 250 bin TL olarak belirtiliyor.

DENEYİMLİ ÇALIŞANLARIN KAZANÇ BEKLENTİSİ ARTIYOR

Meslekte geçirilen süre de maaş beklentilerini doğrudan etkiliyor. 4-6 yıl deneyime sahip kıdemli tasarım uzmanlarında aylık ortalama beklenti 85 bin TL olurken, 7-9 yıl deneyimi bulunanlarda bu rakam 95 bin TL'ye yükseliyor.

15 yılın üzerinde mesleki deneyime sahip çalışanların aylık ortalama maaş beklentisi ise 120 bin TL seviyesine ulaşıyor.