Stellantis grubu bünyesinde üretilen araçlardaki sorun, lastik basıncı izleme sisteminden (TPMS) kaynaklanıyor. Sistemde tespit edilen yazılım hatası, lastik basıncı düştüğünde gösterge panelindeki uyarı ışığının yanmasını engelliyor.
GÜVENLİK STANDARTLARINA UYMUYOR
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), tespit edilen hatanın aracın yol tutuşunu olumsuz etkileyebileceğini ve çarpışma riskini artırabileceğini belirtti. Kurum ayrıca etkilenen araçların federal güvenlik gerekliliklerini karşılamadığını açıkladı.
GERİ ÇAĞIRMA KAPSAMINDAKİ MODELLER
Geri çağırma sürecine dahil edilen Jeep modelleri şunlardır:
Jeep Wagoneer ve Wagoneer L
Jeep Grand Cherokee, Grand Cherokee L ve Grand Cherokee 4xe
Jeep Grand Wagoneer, Grand Wagoneer L ve Grand Wagoneer L PHEV
Jeep Cherokee
ONARIM İŞLEMİ ÜCRETSİZ YAPILACAK
Stellantis yetkili servisleri, radyo frekansı hub yazılımını güncelleyerek sorunu giderecek. İşlem için araç sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.