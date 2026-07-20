Super Radio Tupi tarafından yayımlanan bir haberde, Brezilya kırsalında bir ailenin 20.000 adet alüminyum kutu, pet şişe ve atık ahşap kullanarak renkli bir ev inşa ettiği ve bu yapının turistik bir cazibe merkezine dönüştüğü ileri sürüldü. Ancak söz konusu yayında; inşaatın yapıldığı belediye, eyalet, konutta yaşayan kişilerin kimlikleri ve yapının tamamlanma tarihi gibi temel bilgilere yer verilmedi. Haberde kullanılan ana görselin de mülke ait gerçek bir kayıt olmadığı, temsili (illüstratif) olarak kullanıldığı belirtildi.

KİRİŞ VE ÇERÇEVELERDE KULLANILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yayımlanan rapora göre, inşaatta kullanılan alüminyum kutular temizlendikten sonra toprak ve çimento karışımıyla doldurularak sıkıştırıldı. Elde edilen bu bloklar, harç vasıtasıyla örülerek konutun duvarlarını oluşturdu. Projede pet şişelerin ışık geçiren pencereler olarak değerlendirildiği, marangozluk atığı ahşapların ise kiriş ve çerçevelerde kullanıldığı iddia edildi.

Bu yönteme maddi imkansızlıklar nedeniyle başvurulduğu öne sürülse de çalışmaya ait herhangi bir bütçe analizi, mühendislik raporu, ruhsat verisi, temel bilgisi veya yapısal güvenlik değerlendirmesi sunulmadı. Bu doğrultuda, sistemin yapısal ve termal performansı ile teknik olarak tekrarlanabilirliği belgelendirilemedi.

YENİDEN KULLANIM İLE ENDÜSTRİYEL GERİ DÖNÜŞÜM ARASINDAKİ FARK

Uzmanlar ve teknik standartlar, kutuların doğrudan duvara yerleştirilmesi işlemini "yeniden kullanım" olarak tanımlıyor. Yeniden kullanımda malzeme endüstriyel bir değişim geçirmeden yeni bir amaca hizmet ederken; "geri dönüşüm" sürecinde hurda metal toplanıyor, ayrıştırılıyor ve eritilerek üretim zincirine yeniden dahil ediliyor.

Ambalajların yapı malzemesi olarak kullanılması malzemeyi döngüden geçici olarak çıkarsa da, binalarda atık kullanımı profesyonel denetim ve teknik standartlara uyum gerektiriyor. Kutuların toprak ve çimento ile doldurulması, yapının stabilitesi, su yalıtımı ve yangın direnci açısından tek başına bir dayanıklılık kanıtı oluşturmuyor.