Yeşilçam'ın "Dört Yapraklı Yonca"larından biri olan Hülya Koçyiğit, bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uzun yıllara yayılan kariyerinde 200’e yakın filmde rol alan ve sinemanın en önemli kadın oyuncuları arasında gösterilen Koçyiğit’e bu kez kendi vasiyeti soruldu.

Usta oyuncu, vasiyetname hazırlayıp hazırlamadığına ilişkin soruya verdiği yanıtla merakı giderdi.

“BEN VASİYETNAME HAZIRLAMADIM”

2. Sayfa’nın haberine göre Hülya Koçyiğit, kendisinin vasiyetname hazırlayıp hazırlamadığı sorusuna yanıt verdi.

Koçyiğit, “Ben vasiyetname hazırlamadım” diyerek herhangi bir vasiyet bırakmadığını açıkladı.

KADİR İNANIR’IN VASİYETİ DE SORULDU

Hülya Koçyiğit’e ayrıca Kadir İnanır’ın mirasıyla ilgili yaşanan gelişmeler ve vasiyet tartışmaları da soruldu.

Usta sanatçı, “Maalesef buna benzer olaylara daha önce de şahit olduk. Ailenin beklentileri olabiliyor ama Kadir İnanır’ın iradesine saygı duyulmalı” ifadelerini kullandı.

''200 TANE FİLMİM VAR YETER''

Sanatçı röportajında oyunculuğu bıraktığını açıklayarak "200 tane filmim var yeter." dedi.