Proje, Almanya’nın Schleswig-Holstein eyaletinde, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Wadden Denizi kıyılarında hayata geçirildi. Uzun yıllar boyunca kıyıları korumak amacıyla inşa edilen setler, deniz taşkınlarını önlese de doğal kıyı habitatlarının büyük bölümünün yok olmasına neden olmuştu. Uzmanlar, iklim değişikliğinin etkilerinin artmasıyla birlikte doğanın kendi savunma mekanizmalarının yeniden devreye alınmasının daha etkili olabileceğini değerlendiriyor.

DENİZE YENİDEN ALAN AÇILDI

Setlerin kaldırılmasının ardından gelgit suları yeniden bölgeye ulaşmaya başladı. Bunun sonucunda tuzlu bataklıklar, sazlıklar ve kıyı çamurlukları doğal şekilde gelişim göstermeye başladı. Bilim insanlarına göre bu alanlar yalnızca biyolojik çeşitlilik açısından değil, kıyı koruması açısından da büyük önem taşıyor.

Tuzlu bataklıklar, dalga enerjisinin önemli bölümünü emerek kıyı şeridini koruyor. Özellikle fırtına dönemlerinde doğal tampon görevi gören bu ekosistemler, deniz seviyesindeki yükselişe karşı da önemli bir savunma hattı oluşturuyor. Uzmanlar, yeniden oluşan bataklıkların zamanla daha da genişleyerek kıyı güvenliğine katkı sağlayacağını belirtiyor.

HEM DOĞAYI HEM KIYILARI KORUYOR

Projeyle birlikte çok sayıda kuş türü, balık ve omurgasız canlı için yeni yaşam alanları oluşmaya başladı. Araştırmacılar, bölgedeki ekolojik çeşitliliğin önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyor. Ayrıca tuzlu bataklıkların karbon depolama kapasitesi sayesinde iklim değişikliğiyle mücadeleye de katkı sağlayabileceği ifade ediliyor.

Almanya’nın Wadden Denizi kıyısında uyguladığı bu yöntem, geleneksel kıyı koruma anlayışından farklı bir yaklaşım sunuyor. Denizden sürekli alan kazanmak yerine, belirli bölgelerin yeniden doğal süreçlere bırakılmasıyla hem ekosistemlerin canlandırılması hem de kıyıların korunması hedefleniyor. Uzmanlar, elde edilen sonuçların Avrupa’daki diğer kıyı bölgeleri için de örnek oluşturabileceğini değerlendiriyor.