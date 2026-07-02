Ali Can POLAT

Milyonlar ücretlerine zam beklerken harcamalarına gelen zamla sarsıldı. İktidarın ‘Devletin cebinden 1 kuruş çıkmayacak’ diyerek yaptığı köprüye ödenen geçiş garantisi ücretleri tavan yaptı, geçiş ücretleri de zamdan nasibini aldı.

2022’de, 1915 Çanakkale Köprüsü’nü açan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘ücretler pahalı’ isyanına “İlk hafta ücretsiz sonra 200 liracık” diye cevap vermişti. O köprüden geçiş ücreti yüzde 485 zamla 1170 liraya çıktı. Erdoğan’ın ucuz olduğunu söylediği günkü kurla 13.52 dolar olan ücret, dolar bazında ikiye katlanarak 25 dolar oldu.

Emeklinin inadına

İktidar konu vergi ve şirket alacaklarına gelince fahiş zamlardan yine geri durmadı. Karayolları Genel Müdürlüğü temmuzda köprü ve otoyollara yüzde 18 zam yaptı. Zamlar bununla sınırlı kalmadı. Bazı içki gruplarına yüzde 17 zam gelirken benzinde

dün gece 2.19 liralık zam geldi. Eşel mobil sebebiyle pompaya 55 kuruş yansıdı. Özellikle emeklinin bütçesini zorlayan ve kaldırılması talep edilen sağlıkta katkı payı ödemeleri de yüzde 287’ye varan oranda zamlandı.

Devlet hastanelerinde ödenen 26 liralık ücret 50 liraya, özel hastanelerde 60 liradan 100 liraya, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim, araştırma hastanelerinde 26 liradan 90 liraya ulaştı. Özelde diş hastaneleri için 26 liradan 100 liraya çıktı. CHP’li Murat Emir, “Sistemin yeni kuralına göre hastalanacaksanız önce cüzdanınızı kontrol edecek, tek seferde iyileşemiyorsanız da 10 gün

acı çekecek ya da ücretini ödeyeceksiniz” eleştirisinde bulundu.

Öte yandan 3 Temmuz itibarıyla sigara, alkollü ürün ve akaryakıt ürünlerindeki ÖTV yüzde 15, KDV ise yüzde 20 artacak. Sigaradaki vergi yükü yüzde 80-82, içkideki de yüzde 60-70’i bulacak.

Şirketler bayram edecek

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şirketlere ödenen geçiş garantisi ücretlerinin de zamlandığını açıkladı. Yavuzyılmaz, “Tünel ve köprüleri işleten şirketlere ödenen garanti tutarlarına güncel kur ayarlaması yapıldı. Vatandaşın ödediğinin yanı sıra her bir araç için Hazine’nin ödediği ücret Osmangazi Köprüsü’nde 1527 liraya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 169 liraya, Çanakkale Köprüsü’nde 1170 liraya, Avrasya Tüneli’nde 18 liraya yükseldi” dedi.