Araştırma ekibi, ilk incelemeleri dronlarla yapmayı denese de derinlik ve ışık yetersizliği nedeniyle obruğun tabanına iplerle inmeye karar verdi. Yapılan keşif sırasında yoğun bitki örtüsü, yüksek oksijen seviyesi ve kendine özgü mikro iklim koşullarıyla dikkat çeken gizli bir ekosistem ortaya çıkarıldı. Ancak uzmanlar, bölgede sürdürülen kaçak kazı faaliyetlerinin kaya yapısını zayıflattığını ve obruğun çökme riskini artırdığını belirtiyor.

40 METRELİK AĞAÇLARLA KAPLI GİZLİ ORMAN

Dev obruk yaklaşık 306 metre uzunluğa, 150 metre genişliğe ve 200 metreye yaklaşan derinliğe sahip. Kireç taşlarının milyonlarca yıl boyunca yer altı suları tarafından aşındırılmasıyla oluşan bu karstik yapı, tabanında tamamen farklı bir yaşam alanı oluşturdu. Burada yetişen ağaçların bazıları 40 metreyi aşarken, eğrelti otları ve yoğun bitki örtüsü zemini tamamen kaplıyor.

Araştırmacılar, obruğun tabanındaki oksijen seviyesinin çevredeki alanlardan daha yüksek olduğunu ve yukarıdan süzülen sınırlı güneş ışığının bu kapalı ekosistemin yaşamını sürdürmesine olanak sağladığını ifade ediyor. Bu koşullar nedeniyle bölgede bilim dünyasının henüz kayıt altına almadığı canlı türlerinin bulunabileceği değerlendiriliyor.

KAÇAK KAZILAR BÖLGEYİ TEHDİT EDİYOR

Uzmanlara göre obruğun çevresinde gerçekleştirilen izinsiz kazılar kaya yapısında çatlaklar oluşturuyor. Bu durum, milyonlarca yılda oluşan doğal yapının çökmesine ve içerisindeki hassas ekosistemin ciddi zarar görmesine neden olabilir.

Bilim insanları, bölgenin hem jeolojik hem de biyolojik açıdan büyük önem taşıdığına dikkat çekerek koruma önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor. Yapılacak yeni araştırmaların, obruğun tabanında daha önce tanımlanmamış bitki ve hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.