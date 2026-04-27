Alman devi Bayern Münih, bu sezon da Bundesliga'da nisan ayında ilan ettiği şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam eden Bavyera ekibinin yıldızlarına talipler de artıyor.

Alman ve İspanyol basınında son dönemde çıkan haberlere göre Real Madrid, Bayern Münih'in yıldız kanat oyuncusu Michael Olise'ye talip. Fransız futbolcu için 200 milyon euroyu gözden çıkardıkları da söyleniyor. Ancak Alman devinin tavrı çok net...

200 MİLYON EUROYA REDDİN GEREKÇESİ GÜNDEM OLDU

Bayern Münih Denetleme Kurulu Üyesi Karl-Heinz Rummenigge, "Bayern Münih, Michael Olise için gelecek 200 milyon euroluk teklifi geri çevirebilir mi?" sorusunu şöyle cevapladı:

"2009'da Franck Ribery için dünya rekoru bir teklif aldık. O gün, 2 saatlik bir toplantı yaptık ve sonucunda sahada eksikliğini hissedeceğimiz bir oyuncuyu asla satmayacağımıza karar verdik. Bu yazılı olmayan kural Olise için de geçerli, bizi kararımızdan döndürebilecek bir fiyat yok."

Yorumların bir kısmı şöyle oldu:

- "Vazgeçilmez Varlık... Kopyalanamaz ve ikame edilemezdir. Bayern'in büyük kalması için yeni rakiplerle rekabet edebilmesi için mecburi bir hayır."

- "Bir insan kulüpte sorun yoksa neden Bayern'den transfer yapar ki zaten? Dünyanın en iyi 5 kulübünden biri."

- "300 milyon verseler satarsınız."

- "Bayern büyüklüğü der geçerim."

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 46 maça çıkan Olise; 19 gol ve 29 asistlik muazzam bir skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre piyasa değeri ise 140 milyon euro...