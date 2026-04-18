Beş kez dünya şampiyonluğu bulunan Brezilya, 2026 Dünya Kupası öncesi kara kara düşünüyor... Futbolla yaşayan Güney Amerika ülkesinin vatandaşları, yaklaşan büyük turnuva öncesi bir kediden af dilenmesi gerektiğini düşünüyor.

2022'de Dünya Kupası'nda gerçekleştirilen basın toplantısında bir kedi, Vinicius Jr.'ın röportajı sırasında masaya atladı. Brezilyalı yıldız kediye gülerek tepki verirken, basın sözcüsü ise onu fırlatıp masadan aşağıya attı.

BİR SONRAKİ TURDA ŞOKU YAŞADILAR

Futbol ve hayvanseverlerin kınadığı bu olayın ardından Brezilya, yeşil sahada bir türlü belini doğrultamadı. Basın toplantısının ardından bir sonraki turda Hırvatistan'a elenen Brezilya, o zamandan beri adeta gün yüzü görmedi.

BEŞ FARKLI DARBE ALDILAR

Bu durum, halk arasında ona "Canarinha" yani "kedinin laneti" adının verilmesine yol açtı. Brezilya taraftarları, içinde bulundukları kötü gidişatın bu kediye yapılan davranışla ilişkili olduğuna kanaat getirdi. Brezilya, o görüntülerin ardından 5 farklı darbe aldı.

Önce röportajında gerçekleştiği 2022 Dünya Kupası'nda Hırvatistan'a çeyrek finalde elenen Brezilya'da bir sonraki şok ise Neymar'ın Copa America'yı kaçırmasına sebep olan sakatlığı oldu.

U20 Dünya Kupası'nda son 16 turunda elenen futbol ülkesi, Paris Olimpiyat Oyunları'nda finali dahi göremedi. Son olarak Copa America'da da 10 kişi kalan Uruguay'a elendiler...