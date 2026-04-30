Şanlıurfa merkezli operasyonda, ünlü markaların ürünlerini sahte internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından satarak 200 milyon TL’lik dolandırıcılık yapan 42 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İnternet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden kurulan dolandırıcılık ağına Şanlıurfa merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ünlü markalara ait ev eşyası, elektronik ürün ve cep telefonu satışını sahte internet siteleri ve sanal medya hesapları üzerinden sattıkları tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin vatandaşları yaklaşık 200 milyon TL dolandırdığı değerlendirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

