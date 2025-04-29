KAYSERİ’de 2022 yılında “700 milyonluk camii” olarak gündeme gelen ve Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde temeli atılan camide çalışmalar durdu. Atıl vaziyette bırakılan camii inşaatı için AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi sadece temel atma maliyetinin 75 milyon TL olduğunu duyurmuştu. Millet Bahçesine yapılacak camiinin yapımını da İstanbul Sultanbeyli’deki 300 milyonluk arsası ile de gündeme gelen iş insanı Avukat Mehmet Altun’un üstlendiği açıklanmıştı.

İYİ PARTİLİLER İNCELEDİ

Aradan geçen yaklaşık 3 yılın sonunda yapımı adeta yılan hikayesine dönen ve çalışmaların sadece atılan temelde kaldığı camiyi İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Kazım Yücel ve partisinin Kayseri İl Başkanı Tansu Şener gündeme taşıdı. Millet Bahçesi’nde temel atılan alanına giden Yücel ve Şener, milyonlarca lira harcanarak atılan temelin çürümeye terk edildiğini söyledi. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı Tansu Şener, cami inşaatının yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunu ve temel maliyetinin 200 milyon lirayı bulduğunu söyledi. Temelin çürümeye terk edilmesini büyük bir israf olarak nitelendiren Şener, “İhtiyaç söz konusu yokken bu kadar büyük bir maliyetinin, kamu bütçesinin, vatandaşımızın, belediyemize verdiği bedellerin bu şekilde israf edilmesi büyük bir günah” dedi.

14 MESCİT VAR

Millet Bahçesi’nin içerisinde 14 tane mescit bulunduğunu, bunların 7’sinin kadınlar, 7’sinin ise erkekler için olduğunu kaydeden İYİ Parti GİK Üyesi Kazım Yücel ise “Seçime yakın bu tür projeleri açıklıyor belediyeler. Şu caminin yapılan masrafına Kayseri halkının vicdanı el vermiyor. Ya yapacağınız projeyi hayata geçireceksiniz ya da temeline milyonlarca liraya harcayıp atıl durumda bırakmayacaksınız. Yazıktır. 2 yıl olmuş” ifadelerini kullandı.