Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP), Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in görevinden ayrılmasının ardından teşkilatlarda başlayan değişim Elazığ'a da yansıdı. 2022 yılından bu yana MHP Elazığ İl Başkanlığı görevini yürüten Yunus Bal görevden alınırken, yerine partinin eski il başkanlarından Oğuzhan Demir getirildi.

TEŞKİLATLARDA DEĞİŞİM SÜRÜYOR

MHP Genel Merkezi'nin son dönemde çok sayıda il başkanını görevden aldığı, bazı il yönetimlerini ise feshederek yeni yönetimler oluşturduğu süreç kapsamında Elazığ teşkilatında da yönetim değişikliğine gidildi.

2018 genel seçimlerinde MHP'nin Elazığ milletvekili adayı olan Oğuzhan Demir, yaklaşık 200 oy farkla milletvekilliğini AKP'ye kaptırmıştı. Demir, yeniden il başkanlığı görevine atanarak kongre sürecini yürütmekle görevlendirildi.

TEK ADAY OLARAK KONGREYE GİRECEK

Atamanın ardından sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaşan Oğuzhan Demir, Bahçeli'nin takdir ve tensipleriyle MHP Elazığ İl Başkanlığı kongre sürecini yürütmek ve tek aday olarak seçime katılmak üzere görevlendirildiğini duyurdu.

Demir, açıklamasında parti teşkilatıyla birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, kendisini göreve layık gören MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.