Tarihçilere göre bu gemiler, Eylül 1944'te Sovyet ordusunun Balkanlar'daki ilerleyişi sırasında geri çekilen Nazi Almanyası'na bağlı Karadeniz Filosu tarafından bilerek batırıldı. Amaç, gemilerin Sovyetlerin eline geçmesini engellemek ve nehir üzerindeki ilerleyişi yavaşlatmaktı. Enkazların bazılarında hâlâ patlamamış mühimmat bulunduğu belirtiliyor.

YAKLAŞIK 200 GEMİ BİLEREK NEHRE BATIRILDI

Uzmanlar, Alman kuvvetlerinin geri çekilirken bölgede yaklaşık 200 savaş gemisi ve destek aracını batırdığını belirtiyor. Aradan geçen yıllarda bunların bir kısmı çıkarılmış olsa da önemli bölümü nehir yatağında kalmaya devam etti. Su seviyesinin düşmesiyle birlikte gemilerin gövdeleri, direkleri ve metal yapıları yeniden su yüzüne çıktı.

Yetkililer, enkazların yalnızca tarihi bir miras olmadığını, aynı zamanda Tuna Nehri'ndeki gemi trafiği için de risk oluşturduğunu ifade ediyor. Özellikle kurak dönemlerde daralan geçiş koridorları nedeniyle nehir ulaşımı zorlaşırken, batıklarda bulunan mühimmat güvenlik açısından tehlike oluşturmayı sürdürüyor.

KURAKLIK TARİHİ ENKAZLARI YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI

Uzmanlara göre son yıllarda Avrupa'da yaşanan uzun süreli kuraklık ve aşırı sıcaklıklar, Tuna Nehri'nin debisini önemli ölçüde azalttı. Bunun sonucunda onlarca yıldır su altında kalan II. Dünya Savaşı'na ait batıklar yeniden görünür hale geldi.

Araştırmacılar, Prahovo yakınlarında ortaya çıkan savaş gemilerinin hem II. Dünya Savaşı'nın izlerini günümüze taşıdığını hem de nehirde yürütülecek güvenlik ve temizlik çalışmalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtiyor.