İmzası banknotlarda bulunan Merkez Bankası (TCMB) eski yöneticileri farklı suçlardan tutuklandı. TCMB eski Başkan Yardımcıları Erkan Kilimci ve Emrah Şener’in imzaları 200 TL’nin farklı tertiplerinde bulunuyor. İki eski Merkez Bankası yöneticisi de görevlerinden ayrıldıktan sonra farklı soruşturmalarda tutuklandı.

2016-2018’de görevdeydi

Serbestiyet’in haberine göre Şener, Merkez’in ana hissedarı olduğu BKM ihale ve işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ekim 2025’te gözaltına alındı ve tutuklandı. Şener, 19 Kasım 2025’te tahliye edildi. Kilimci ise 2016-2018’de TCMB Başkan Yardımcılığı yaptıktan sonra özel sektöre adım attı. Kilimci, Tera Finansal Yatırımlar Holding’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak görev yapıyordu. Kilimci, fon soruşturmasının hız kazandığı günlerde görevlerinden ayrıldı ancak yaklaşık bir hafta sonra fon soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Kilimci, 25 Eylül’de tutuklandı.