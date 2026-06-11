Sıklıkla kullandığımız madeni ve kağıt paralar, bazı nadir basım özellikleri ya da özel seri numaralarıyla koleksiyon dünyasında yüksek değerlerle alıcı bulabiliyor. Bunun son örneği, bir para koleksiyonunun en değerli parçalarından biri haline gelen 200 TL'lik bir banknot oldu.

SERİ NUMARASI DEĞERİNİ ARTIRDI

Koleksiyon forumlarında ve sosyal mecralarda dikkat çeken banknotun üzerinde "K 812 812 812" seri numarası yer alıyor. Nümismatik dünyasında "Radar" veya "Repeater" yani tekrarlayan numara olarak adlandırılan bu simetrik ve ritmik dizilim, paranın standart piyasa değerinin ötesinde bir koleksiyon objesi olarak nitelendirilmesini sağlıyor.

Uzmanlar, bu tür kusursuz tekrarlayan kombinasyonların basım standartları dahilinde çok düşük bir olasılıkla denk geldiğini, bu nedenle paranın değerinin nominal karşılığıyla değil, koleksiyon piyasasındaki nadirlik unsuruyla ölçüldüğüne dikkat çekti.

100 BİN LİRALIK TEKLİFİ REDDETTİ

Elinin altındaki bu özel banknot için şimdiden yüksek meblağlarda teklifler aldığını ifade eden para sahibi, parayı elden çıkarmayı kesinlikle düşünmediğini açıkladı. Söz konusu numara kombinasyonunun milyonda bir ihtimalle yan yana gelebileceğini vurgulayan koleksiyoncu, banknot için yapılan 100.000 TL’lik nakit teklifleri bile geri çevirdiğini ve bu nadir parçayı kendi koleksiyonunda muhafaza etmeye devam edeceğini belirtti.