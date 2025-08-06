Farklı siyasi partilerden 200’ü aşkın eski bakan ve milletvekili, Milli Egemenlik Platformu üyeleriyle bir araya gelerek yeni anayasa tartışmalarına ilişkin bildiri yayınladı.

‘KATİLLERLE ORTAK’

Bildiride, “Türk milleti ve devletinin kadim tarihi ve geleceğine aykırı olarak; yargının Türk milleti adına mahkum ettiği katillerle ortaklaşarak, onların taleplerini karşılamak amacıyla yeni anayasa ya da anayasamızda değişiklikler yapma girişimleri, TBMM’nin tarihine düşürülecek kara bir leke olacaktır” ifadeleri yer aldı. Bildiride Ümit Özdağ, Cemal Enginyurt ve Koray Aydın’ın da imzası var.

Bildiride şu ifadeler yer aldı: n Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine aykırı değişiklikler asla kabul edilemez.

- Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Etnik ve dini gruplar, sınıflar ve zümreler ortak edilemez.

- Türk vatandaşlığını kabul eden ve özümseyen herkes Türk’tür.

ÖZDAĞ’DAN 13 SORU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, komisyona 13 soru yöneltti. Özdağ “Anayasanın 66. maddesini değiştirecek misiniz? Kürtçe’yi ana dil olarak ekleyecek misiniz? Bir Kürt veya Alevi cumhurbaşkanı olamayacak mı” dedi.