Bildiride, iktidarın yeni anayasa yapma girişimlerine sert eleştiriler yöneltilerek, “Yargının Türk milleti adına mahkum ettiği katillerle ortaklaşarak yeni anayasa yapma girişimleri, Meclis tarihine kara bir leke olarak geçecektir” denildi.

Anayasa değişikliği önerilerinin içeriğinin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiği belirtilirken, değişikliklerin mevcut anayasanın usullerine uygun yapılması ve milletvekillerinin yeminine sadık kalınması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, mevcut TBMM üyelerinin kurucu meclis olmadığı ve yeni anayasa yapmak için seçilmediği ifade edilerek, “Anayasa maddelerinde değişiklik yapılacaksa, bu yasal zorunluluklara uygun olmalı ve yemine bağlılık vicdani bir gereklilik olarak yerine getirilmelidir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, anayasa değişikliklerinin toplumda karşılık bulmayacağı ve millet iradesini yansıtmayacağı uyarısı yapıldı.

Ekonomik sorunlara ve toplumsal adaletsizliklere dikkat çekilen bildiride, “Açlıkla mücadele eden emeklinin, enflasyona ezdirilen ücretlinin, üretemeyen çiftçinin, işini sürdüremeyen sanayicinin, beslenemeyen çocuklarımızın ve yabancı elçiliklerin önünde gelecek arayan gençlerimizin ihtiyacı yeni anayasa değil, hukuk devleti ve adil yönetimdir” denildi.

Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin keyfiliğe yol açtığı, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığı ve yargı bağımsızlığını tehdit ettiği eleştirileri de bildiride yer aldı.

Bildiride, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve devletin temel niteliklerine aykırı değişikliklerin asla kabul edilemeyeceği belirtilerek, “Vatan ve millet bölünmez bir bütündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadeleriyle Türk milletinin birliği ve devletin bağımsızlığı vurgulandı.

Ayrıca, eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yapılması gerektiği, yargının siyasi muhalefete karşı bir sopa olarak kullanılmasının otoriter rejimlere özgü olduğu kaydedildi.

Son yerel seçim sonuçlarının ve kamuoyu araştırmalarının, iktidar blokunun TBMM’deki sayısal çoğunluğuyla uyumsuz olduğu belirtilen bildiride, şaibeli milletvekili transferleriyle yapılacak anayasa değişikliklerinin meşruiyetinin sorgulanacağı ifade edildi. İktidarın anayasa değişikliği gerekçelerini ve içeriğini derhal açıklaması gerektiği vurgulandı.

Bildiri, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesiyle sona erdi ve toplumun adalet, huzur ve refah taleplerinin karşılanması için hukuk devletinin güçlendirilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

İşte bildiriye imza atan isimler: