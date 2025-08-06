Bildiride, iktidarın yeni anayasa yapma girişimlerine sert eleştiriler yöneltilerek, “Yargının Türk milleti adına mahkum ettiği katillerle ortaklaşarak yeni anayasa yapma girişimleri, Meclis tarihine kara bir leke olarak geçecektir” denildi.
Anayasa değişikliği önerilerinin içeriğinin şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiği belirtilirken, değişikliklerin mevcut anayasanın usullerine uygun yapılması ve milletvekillerinin yeminine sadık kalınması gerektiği vurgulandı.
Bildiride, mevcut TBMM üyelerinin kurucu meclis olmadığı ve yeni anayasa yapmak için seçilmediği ifade edilerek, “Anayasa maddelerinde değişiklik yapılacaksa, bu yasal zorunluluklara uygun olmalı ve yemine bağlılık vicdani bir gereklilik olarak yerine getirilmelidir” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, anayasa değişikliklerinin toplumda karşılık bulmayacağı ve millet iradesini yansıtmayacağı uyarısı yapıldı.
Ekonomik sorunlara ve toplumsal adaletsizliklere dikkat çekilen bildiride, “Açlıkla mücadele eden emeklinin, enflasyona ezdirilen ücretlinin, üretemeyen çiftçinin, işini sürdüremeyen sanayicinin, beslenemeyen çocuklarımızın ve yabancı elçiliklerin önünde gelecek arayan gençlerimizin ihtiyacı yeni anayasa değil, hukuk devleti ve adil yönetimdir” denildi.
Partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin keyfiliğe yol açtığı, kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırdığı ve yargı bağımsızlığını tehdit ettiği eleştirileri de bildiride yer aldı.
Bildiride, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu değerlerine ve devletin temel niteliklerine aykırı değişikliklerin asla kabul edilemeyeceği belirtilerek, “Vatan ve millet bölünmez bir bütündür. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadeleriyle Türk milletinin birliği ve devletin bağımsızlığı vurgulandı.
Ayrıca, eğitim ve öğretimin Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yapılması gerektiği, yargının siyasi muhalefete karşı bir sopa olarak kullanılmasının otoriter rejimlere özgü olduğu kaydedildi.
Son yerel seçim sonuçlarının ve kamuoyu araştırmalarının, iktidar blokunun TBMM’deki sayısal çoğunluğuyla uyumsuz olduğu belirtilen bildiride, şaibeli milletvekili transferleriyle yapılacak anayasa değişikliklerinin meşruiyetinin sorgulanacağı ifade edildi. İktidarın anayasa değişikliği gerekçelerini ve içeriğini derhal açıklaması gerektiği vurgulandı.
Bildiri, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ifadesiyle sona erdi ve toplumun adalet, huzur ve refah taleplerinin karşılanması için hukuk devletinin güçlendirilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.
İşte bildiriye imza atan isimler:
Abdulhaluk Mehmet Çay, Abdulkadir Akcan, Ahmet Tan, Ali Ilıksoy, Ali Naili Erdem, Ali Rıza Gönül, Arif Sezer, Aydın Tümen, Bahattin Şeker, Burhan Kara, Burhan Suat Çağlayan, Cengiz Altınkaya, Enis Öksüz, Faruk Bal, Hakan Tartan, Halit Dağlı, Hasan Ekinci, Hasan Gemici, Hasan Ufuk Söylemez, İbrahim Yaşar Dedelek, Koray Aydın, Mehmet Tahir Köse, Namık Kemal Zeybek, Oktay Vural, Ramazan Mirzaoğlu, Reşat Doğru, Rıfat Serdaroğlu, Sadettin Tantan, Saffet Sert, Şakir Şeker, Şükrü Sina Gürel, Turhan Tayan, Yüksel Yalova, Musavvat Dervişoğlu, Ümit Özdağ, Adil Aşırım, Adnan Şefik Çirkin, Ahmet Aydın, Ahmet Çelik, Ahmet Duran Bulut, Ahmet Kamil Erozan, Ahmet Kutalmış Türkeş, Ahmet Orhan, Ahmet Özdemir, Akif Akkuş, Ali Arabacı, Ali Eser, Ali Naci Tuncer, Ali Özgündüz, Ali Uzunırmak, Armağan Yılmaz, Aslan Aydar, Aslan Kabukcuoğlu, Atilla Kaya, Ayhan Altuntaş, Ayhan Çevik, Ayhan Erel, Aytun Çıray, Ayyüce Türkeş Taş, Bayram Ali Meral, Behiç Çelik, Beyhan Aslan, Beytullah Asil, Birgül Ayman Güler, Bülent Baratalı, Burhan Bıçakçıoğlu, Burhan Orhan, Burhanettin Kocamaz, Cahit Savaş Yazıcı, Celal Dağgez, Cemal Enginyurt, Cemalettin Şimşek, Cezmi Polat, Cumali Durmuş, Dursun Çiçek, Edip Özbaş, Emin Karaa, Enez Kaplan, Enis Tütüncü, Enver Yılmaz, Ergün Aydoğan, Erhan Usta, Ersin Beyaz, Ersoy Özcan, Ertekin Durutürk, Ertuğrul Kumcuoğlu, Esat Bütün, Fahrettin Yokuş, Feramuz Üstün, Feridun Bahşi, Gökhan Çapoğlu, Hakan Şeref Olgun, Halil İbrahim Artvinli, Halis Uluç Gürkan, Hanefi Çelik, Hasan Aydın, Hasan Hüseyin Balak, Hasan Macit, Hasan Toktaş, Hayrettin Nuhoğlu, Hüseyin Arabacı, Hüseyin Bayındır, Hüseyin Özcan, Hüseyin Ünsal, Hüsmen Kırkpınar, İbrahim Halil Oral, İbrahim Kürşat Tuna, İlteriş (Vedat) Çınaroğlu, İlyas Yılmazyıldız, İmam Hüseyin Filiz, İsmail Çevik, İsmail Koncuk, İzzet Çetin, Kadir Koçdemir, Kemal Albayrak, Kemal Vatan, Kıvılcım Kemal Anadol, Kürşat Atılgan, Levent Mıstıkoğlu, Lütfü Türkkan, Mahmut Öztürk, Mehmet Akalın, Mehmet Ay, Mehmet Boztaş, Mehmet Çakıroğlu, Mehmet Cengiz Güleç, Mehmet Ceylan, Mehmet Kocabaş, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Mehmet Nacar, Mehmet Saltuk Buğra Kavuncu, Mehmet Şandır, Mehmet Telek, Mehmet Tomanbay, Metin Ergun, Metin Öney, Muhammet Sadık Avundukluoğlu, Mustafa Cihan Paçacı, Müjdat Kayayerli, Mümin İnan, Mümtaz Özkök, Mümtaz Yavuz, Murat Özkan, Musa Erarıcı, Mustafa Dağcı, Mustafa Enöz, Mustafa Erdoğan Yetenç, Mustafa Gül, Mustafa Verkaya, Mustafa Zorlu, Nabi Sabuncu, Nazif Okumuş, Necati Özensoy, Nihat Gökbulut, Nuri Okutan, Ökkeş Şendiller, Ömer Karakaş, Ömer Lütfi Coşkun, Orhan Çakırlar, Orhan Kavuncu, Orhan Şen, Orhan Ziya Diren, Osman Müderrisoğlu, Osman Oktay Ekşi, Osman Seyfi, Özcan Yeniçeri, Recep Çetin, Recep Mızrak, Recep Taner, Rıdvan Budak, Rıdvan Uz, Rıdvan Yalçın, Sabahat Akkiraz, Şaban Ramis Savaş, Saffet Topaktaş, Salih Erbeyin, Sami Kumbasar, Selcan Taşçı Hamşioğlu, Şenol Sunat, Şevket Bülent Yahnici, Şevki Kulkuloğlu, Seydi Karakuş, Seyit Osman Sevimli, Süleyman Nevzat Korkmaz, Süleyman Sarıbaş, Süleyman Servet Sazak, Süleyman Turan Çirkin, Süleyman Yağcıoğlu, Şaban Kardeş, Talip Kaban, Tanju Özcan, Tarık Cengiz, Tolga Çandar, Turhan Çömez, Ufuk Özkan, Uğur Poyraz, Ümit Beyaz, Ümit Dikbayır, Vedat Bayram, Yasin Öztürk, Yavuz Aydın, Yener Yıldırım, Yüksel Aslan, Yüksel Selçuk Türkoğlu, Yusuf Bacanlı, Zeki Ertugay, Zeki Hakan Sıdalı, Ahmet Bican Ercilasun, Prof. Dr. İskender Öksüz, Prof. Dr. Ahmet Bozdoğan, Prof. Dr. Ahmet Selçuk Can, Dr. Ali Doğan, Ali İnal, Aspay Cebeci Şener, Aygül Adol, Ayhan Tunç, Bahadır Özcan, Banu Yamalı, Bülent Akpınar, Celalettin Özöktem, Emeti Kaçmaz, Emre Gürel, Erkan Karaoğlu, Fahri Akman, Fatih Bozaklı, Ferruh Bostancı, Gazi Çevik, Gülüzar Alagöz, Hacı Osman Efkârlıoğlu, Hakan Dülger, Hakan Paksoy, Hamdi Ünal, Havva Baş, Hülya Özkan, İbrahim Maraş, Prof. Dr. İkbâl Vurucu, Dr. Kadir Şahin, Kaptan Mustafa Can, Konuralp Ercilasun, Prof. Dr. Lütfi Keskin Mehmet Çeribaş.