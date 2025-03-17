Sanatçının Dedham Vale looking towards Langham adlı eseri, Suffolk kırsalının canlı renklerle tasvir edildiği bir yağlı boya eskizi olarak dikkat çekiyor. Dedham Vale (Dedham Vadisi), Constable’ın en çok ilham aldığı bölgelerden biri olarak ‘Constable Country’ (Constable Ülkesi) olarak da biliniyor.

Tablonun, 1809-1814 yılları arasında, Constable’ın klasik resim anlayışından uzaklaşmaya başladığı dönemde yapıldığı düşünülüyor. Ayrıca, 1825 tarihli ve şu anda Münih’te bir müzede bulunan Dedham Vale adlı eserine temel oluşturduğu belirtiliyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; eser, 19. yüzyıldan itibaren bir sanat koleksiyonuna aitti ve sahibi orijinal bir Constable eseri olduğunu bilmesine rağmen hiçbir zaman resmi kayıtlara geçirmedi. Açık artırmayı gerçekleştiren Tennants Müzayede Evi, tablonun 320 bin sterline alıcı bulduğunu, eklenen ücretlerle toplam satış fiyatının 404 bin 480 sterline ulaştığını açıkladı.

Tennants Müzayede Evi Direktörü Jane Tennant, “Constable, Britanya sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri. Bu önemli eseri açık artırmaya çıkarmak benim için büyük bir onurdu” dedi. Tennant ayrıca, yağlı boya eskizlerinin, sanatçının düşünce yapısını ve çalışma yöntemlerini doğrudan yansıtan eserler olduğunu vurguladı.

Her ne kadar satış fiyatı etkileyici olsa da, Constable’ın 1824 tarihli The Lock adlı eseri 2012’de 22,4 milyon sterline satılmıştı. Ancak bu satış büyük tartışmalara yol açmış, Madrid’deki Bornemisza Müzesi’nin mütevelli heyetinde yer alan Sir Norman Rosenthal, tablonun satışına tepki olarak görevinden istifa etmişti.

1776’da Suffolk’ta doğan John Constable, Dedham Vale’in eşsiz doğasını resmederek manzara sanatına devrim niteliğinde katkılar sağladı. 1821 tarihli The Hay Wain adlı eseri, 1824’te Paris Salonu’nda altın madalya kazandı ve onu uluslararası üne kavuşturdu. Sanatçı, 1837 yılında hayatını kaybetti.