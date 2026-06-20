Görenlerin bahçeleri süslemek için üretilmiş dekoratif bir taklit sandığı 2 metre uzunluğundaki ve 400 kilogram ağırlığındaki bu devasa parça, MS 3. yüzyılda Roma İmparatorluğu'nun en zengin dönemlerinden birinde soylu bir kişi için tasarlanmış gösterişli bir taş tabutun günümüze ulaşan son parçası.

Koruma uzmanları, eserin yüzlerce yıl boyunca açık havada yağmura ve suya maruz kalmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi korunduğunu belirtiyor.

TESADÜF OLARAK FARK EDİLDİ

Euronews'te yer alan habere göre, işin en çarpıcı yanı ise bu tarihi eserin aslında arkeoloji dünyası tarafından hiç kaybolmamış olması. Üzerinde şarap ve eğlence tanrısı Dionysos ile Herkül ve Ariadne'nin kabartmaları yer alan lahdin, daha 1530 yılından önce İtalyan ressamlarca çizilen illüstrasyonları Almanya ve New York'taki ünlü müzelerde sergileniyordu.

Hatta 2010 yılında sarayı gezen bir turistin internette "Roma lahdine benzeyen çiçeklik" notuyla fotoğraf paylaşmasına rağmen, saray yönetimi gerçeği ancak bir antik eser uzmanının tesadüfi uyarısıyla fark etti. Uzmanlar, bu ihmalin tamamen "başkalarının eserin değerini zaten bildiğini varsaymasından" kaynaklandığını, gören herkesin saray yetkililerinin durumdan haberdar olduğunu düşündüğünü ifade ediyor.

GİZEMİ HALA ÇÖZÜLEMEDİ

Bugün restore edilerek "Blenheim Lahdi" adıyla sarayın içinde korumaya alınan ve sergilenmeye başlanan eserin etrafındaki en büyük gizem ise hâlâ çözülemedi. Lahdin 19. yüzyılda sarayın sahibi olan Marlborough'nun 5. Dükü'nün koleksiyonuna dahil edildiği bilinse de bu devasa antik hazinenin İngiltere'ye tam olarak ne zaman, nereden ve nasıl getirildiği sorusu günümüzde bile gizemini korumaya devam ediyor.