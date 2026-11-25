Bilim insanları, Hawaii'nin tropikal ormanlarını yaklaşık 200 yıldır tehdit eden Brezilya kökenli istilacı çilek guavası ağacının yayılmasını önlemek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. 1825 yılında meyvesinden yararlanmak amacıyla Brezilya'dan getirilen ağaç, zamanla hızla yayılarak yerel bitki örtüsünü tehdit etmeye başladı.

Mücadele kapsamında ağaca zarar veren parazit böcekler, insansız hava araçları ve helikopterlerle ormanlık alanlara bırakılıyor.

Hawaii'de geçit vermeyen çalılıklar oluşturan çilek guavası, diğer bitki türlerinin gelişimini de engelliyor. Yetkililer, 2012 yılında ağacın özsuyuyla beslenen ve yalnızca bu tür üzerinde yaşayabilen Brezilya kökenli Tectococcus ovatus adlı böceğin doğaya salınmasına onay verdi.

Ağacın genç yapraklarına yerleşen dişi böcekler, "gal" adı verilen küçük şişkinlikler oluşturarak bitkinin enerjisini tüketiyor ve meyve üretimini azaltıyor.

DRONLARLA MÜCADELE DAHA ETKİLİ OLDU

Hilo'daki Hawaii Üniversitesi araştırmacıları Ryan Perroy ve Olivia Jarvis, 2025 yazında yayımladıkları çalışmada, böceklerin istilacı ağaçlara ulaştırılması için farklı yöntemleri karşılaştırdı. Daha önce uzun sırıklarla gerçekleştirilen ve ağaç başına yaklaşık 12 dakika süren işlem, küçük dronlar sayesinde 2,8 dakikaya kadar düştü.

Ola'a Orman Koruma Alanı'nda 129 ağaç üzerinde yapılan testlerde, dronlarla bırakılan böceklerin bir yıl sonra ağaçlara yerleşme oranı yüzde 63 olarak ölçüldü. Sırıkla yapılan uygulamalarda ise bu oran yüzde 38'de kaldı.

Helikopterlerle yapılan denemelerde de dronlar daha başarılı sonuç verdi. Dronla gerçekleştirilen salımlarda başarı oranı yüzde 71,6 olurken helikopterden elle yapılan bırakma işleminde yüzde 68 olarak kaydedildi. Ayrıca dronların hedef noktadan sapma mesafesi helikopterlere kıyasla daha düşük çıktı.

475 BİN HEKTARLIK ALAN HEDEFLENDİ

Araştırmacılar, ekiplerin yürüyerek ulaşamadığı uzak vadilerde biyolojik mücadelenin sürdürülebilmesi için hava araçlarının önemine dikkat çekti. Çilek guavasının yayıldığı yaklaşık 475 bin hektarlık alanın tamamında bir kilometrelik aralıklarla uygulama yapılabilmesi için 4 bin 750 salım noktasına ve toplam 92,5 saatlik helikopter uçuşuna ihtiyaç duyulacağı hesaplanıyor.

Uzmanlar, kullanılan böceklerin tüm guava ağaçlarını ortadan kaldırmasını beklemiyor. Temel amaç, ağaçları zayıflatarak meyve üretimini azaltmak ve kuşlar, yaban domuzları ile büyükbaş hayvanlar aracılığıyla tohumların henüz istila edilmemiş ormanlara taşınmasını önlemek.