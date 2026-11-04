Hollanda'nın batısında yer alan ve fırtınalarda taşarak çevre metropolleri sular altında bırakma tehdidi oluşturan Haarlemmermeer Gölü, 1849 yılında devreye alınan tarihi Cruquius Pompa İstasyonu ile tamamen kurutuldu. 3,6 metre çapındaki devasa tek silindirli buhar makinesiyle gerçekleştirilen bu tahliye operasyonu, bugün 60 bin insanın yaşadığı ve Avrupa’nın en büyük havalimanlarından biri olan Schiphol’ün üzerinde bulunduğu yeni bir kara parçasını ülkeye kazandırdı.

TAŞKIN TEHDİDİNE KARŞI TARİHİN EN BÜYÜK BUHARLI MÜDAHALESİ

"Hollanda’nın Su Kurdu" olarak adlandırılan 170 kilometrekarelik devasa bataklık göl, çevre yerleşim yerleri için kalıcı bir afet tehdidi oluşturuyordu. Bu tehdidi tamamen ortadan kaldırmak isteyen mühendisler, dönemin en ileri teknolojisini kullanarak dünyanın en büyük dökme demir tek silindirli buhar makinesini bölgeye inşa etti.

8 DEV KOLA BAĞLI CANAVAR GÖLÜ NASIL EMEREK YOK ETTİ?

İstasyonun merkezinde yer alan 3,6 metre çapındaki devasa silindir, yapının dışına uzanan 8 büyük hidrolik kola bağlandı. Her bir vuruşta tonlarca suyu 8 ayrı pistonla yukarı çekip çevre kanallara basan bu devasa sistem, gölün suyunu aralıksız olarak tahliye etti. Günde yüz binlerce metreküp suyu pompalayan bu mekanik dev, adeta koca bir gölü emerek kuruttu.

GÖL TABANINDAN HAVALİMANINA UZANAN KARALŞTIRMA OPERASYONU

Cruquius Pompa İstasyonu, arkasındaki diğer iki yardımcı istasyonla birlikte 3 yıl boyunca hiç durmadan çalıştı. 1852 yılında tamamlanan çalışmaların ardından 170 kilometrekarelik göl tamamen kurutularak haritadan silindi. Elde edilen bu devasa kara parçası (polder), zamanla tarım ve yerleşim alanına dönüştürüldü; günümüzde ise Schiphol Havalimanı da dahil olmak üzere on binlerce insanın yaşam sürdüğü stratejik bir bölge haline geldi.