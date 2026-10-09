İngiltere’de değişen tüketici alışkanlıkları ve geleneksel fıçı bira satışlarındaki sert düşüş, tarihi üretim tesislerini bir bir kepenk kapatma noktasına getirdi. İçki devi Carlsberg Britvic, Staffordshire bölgesinde 1834 yılından bu yana faaliyet gösteren yaklaşık 200 yıllık Marston's Bira Fabrikası’nı 2027 yazında kapatacağını duyurdu.

Tesisin ve bağlı lojistik operasyonlarının durdurulmasıyla birlikte yaklaşık 310 çalışanın işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

KAPANMA TEK BİR FABRİKA İLE SINIRLI KALMADI

Sektördeki yapısal kriz yalnızca tek bir fabrika ile sınırlı kalmadı. Bir diğer küresel üretici Molson Coors da Cornwall bölgesinde bulunan tarihi Sharp's Bira Fabrikası’nı mali açıdan sürdürülebilir olmadığı gerekçesiyle kapatma kararı aldı.

Şirket yöneticileri, fıçı bira tüketiminin İngiltere genelinde son on yılda yarı yarıya azaldığını belirterek; Hobgoblin ve Sharp's gibi popüler markaların üretimini dev tesisler yerine daha küçük ve uzmanlaşmış yerel işletmelere devretmeyi hedeflediklerini açıkladı.