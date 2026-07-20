İngiltere’nin köklü eğitim kurumlarından Cambridge Üniversitesi, Cam Nehri’nde düzenlenen asırlık kürek organizasyonunda tarihi bir dönüm noktasına tanıklık etti. Rakiplerin birbirine temas etmesi esasına dayanan "May Bumps" yarışlarında bu yıl uygulanan mevzuat değişikliği, kadın sporcuların erkekler kulvarında kürek çekmesine imkan tanıdı.

KAPSAYICILIK DÜZENLEMESİ DEĞİŞTİ

The Wall Street Journal'ın haberine göre 2025 Dünya Şampiyonası'nda dümensiz dörtlü sınıfında altın madalyaya ulaşan ABD'li kürekçi Camille VanderMeer, yüksek lisans eğitimi için 742 yıllık geçmişe sahip Peterhouse Koleji’ne kabul edildi.

Erkekler kategorisinin "açık kategori" adı altında yeniden yapılandırılmasıyla birlikte VanderMeer, takım arkadaşlarının daveti üzerine erkekler sekizli ekibine katılma kararı aldı.

GÜÇ TESTİNİ GEÇİP LİDER KOLTUĞUNA GEÇTİ

Kulübün uyguladığı sabit kürek makinesi performans testlerinde üstün bir başarı sergileyen Amerikalı sporcu, ana kadroya seçilmeyi başardı. VanderMeer, sergilediği teknik seviye sayesinde teknedeki temposu ve ritmi belirleyen en kritik pozisyon olan "hamla" koltuğuna yerleşti.

Yaklaşık 30 kolejin kıyasıya yarışa girdiği 2,2 kilometrelik kulvarda Peterhouse ekibi, en güçlü rakibi St John’s Koleji’ni kulvarın ortalarında yakalayarak temas sağladı. Hafta boyunca üstünlüğünü koruyan ekip, "nehir liderliği" (head of the river) unvanını göğüsledi.

1956'DAN BU YANA İLK ZAFER

Peterhouse’un en son 1956 yılında ulaştığı şampiyonluğu nehir kenarından takip eden 90 yaşındaki eski kulüp üyesi Gordon Hewlett, geçmişte kadınların nehir kıyısına erişiminin dahi kısıtlı olduğunu hatırlatarak takımdaki bu değişimin tarihi değerini vurguladı.

Yarışmanın ardından geleneksel kutlama töreninde ahşap kürek yakma ritüelini gerçekleştiren Peterhouse ekibi, geçen yılın kazananı St John’s Koleji’nden gümüş şampiyonluk tabağını teslim alarak kupayı müzesine götürdü. VanderMeer, bu başarının ardından ABD milli takım seçmelerine katılmak üzere ülkeden ayrıldı.