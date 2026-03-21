Fiziksel kitap sektörü tamamen ortadan kalkmasa da dijital satışların yükselişi sektörün genel büyüklüğünü küçülttü. Bu küçülme 200 yıldan beri faaliyet gösteren Baker & Taylor'ı da etkiledi.

Buna rağmen basılı kitaplar hâlâ güçlü bir varlık göstermeyi sürdürüyor. Publishers’ Weekly verilerine göre, Circana BookScan’e rapor veren satış noktalarında basılı kitap satışları üst üste ikinci yıl artış gösterdi ve 27 Aralık 2025’te sona eren dönemde toplam 762,4 milyon adede ulaştı.

Bu rakam, 2024’e göre yüzde 0,3’lük bir artış anlamına geliyor. 2024 yılında ise satışlar 2023’e kıyasla yüzde 0,5 yükselmişti.

Satışlar 2021 yılında 839,7 milyon kopya ile zirve yaptıktan sonra düşüş yaşasa da pandemi öncesi seviyelerin üzerinde kalmaya devam etti.

Ancak yayınevlerinin beklentilerinin altında kaldığı belirtiliyor. Dijital kitapların sunduğu kolaylığa rağmen fiziksel kitapların hâlâ baskın format olduğu da verilerle ortaya konuyor.

Basılı kitap formatının dayanıklılığına rağmen bu durum, sektörün önemli oyuncularından Baker & Taylor’ı ayakta tutmaya yetmedi. 1828 yılında kurulan şirket, yayıncılık dünyasında geniş kitleler tarafından bilinmese de perde arkasında büyük bir rol üstleniyordu.