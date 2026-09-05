HMD Global bünyesindeki marka, zamanında satış rekorları kıran efsanevi Nokia 1100 modelinin sade ve dayanıklı tasarım anlayışını günümüze taşıyan Nokia 300 Charge modelini duyurdu.

Yeni model, 1100'ün birebir aynısı olmasa da sunduğu konseptle tam anlamıyla bir "dijital detoks" ve görev telefonu olarak öne çıkıyor. İnternet bağlantısı, sosyal medya uygulamaları veya karmaşık kameralardan tamamen arındırılan cihaz, yalnızca temel iletişim ihtiyaçlarına ve uzun pil ömrüne odaklanıyor.

TEK BİR ŞARJLA 40 GÜN GİDİYOR

Nokia 300 Charge'ın en büyük gücü kapağının altında yatıyor. Cihazda yer alan çıkarılabilir 3.700 mAh kapasiteli devasa batarya, telefonun tek bir şarjla bekleme modunda 40 günden fazla kalmasını sağlıyor. Bu kapasite, markanın tuşlu telefon kategorisinde bugüne kadar sunduğu en büyük pil olarak kayıtlara geçti.

Üstelik bu dev batarya sadece telefon için kullanılmıyor. Yan tarafında bulunan özel bir fiziksel tuş sayesinde cihaz, 10 Watt gücünde bir taşınabilir şarj cihazına (powerbank) dönüşebiliyor. Böylece USB-C bağlantı noktası üzerinden diğer elektronik cihazlarınızı da şarj etmenize imkan tanıyor.

TELEFON SADECE 2G ŞEBEKELERİNİ DESTEKLİYOR

Cihazın en dikkat çekici kısıtlaması ise bağlantı tarafında karşımıza çıkıyor. Telefon yalnızca 2G (GSM 900/1800) şebekelerini destekliyor. Bu durum, 2G altyapısını kapatmış veya kademeli olarak azaltan ülkelerde cihazın kullanımını imkansız hale getiriyor.

Şu an için sadece Filipinler pazarında satışa sunulan modelin Türkiye veya diğer küresel pazarlara gelip gelmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

250 MİLYONDAN FAZLA SATMIŞTI

2003 yılında piyasaya çıkan Nokia 1100, dünya genelinde 250 milyondan fazla satarak teknoloji tarihinin en çok satan telefonlarından biri olmuştu. Kamera veya internet desteği olmadan sadece arama yapma, SMS gönderme, el feneri ve Yılan (Snake) oyunu gibi temel işlevleriyle efsaneleşen bu formül, aradan geçen 20 yılı aşkın sürenin ardından günümüz teknolojisiyle harmanlanarak yeniden tüketicilerin beğenisine sunuluyor.