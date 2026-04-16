Daily Galaxy’nin haberine göre, yaklaşık 2000 yıldır deniz tabanında korunmuş olan enkaz, bugüne kadar keşfedilen en zengin su altı arkeolojik alanlarından biri olma özelliğini sürdürüyor. Yunanistan Kültür ve Spor Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda, metal dedektörleri ve özel ekipmanlar kullanan dalgıçlar, kargonun 40x50 metrelik geniş bir alana yayıldığını tespit etti.

CAM ESERLER BULUNDU

Deniz arkeoloğu Theotokis Theodoulou liderliğinde yürütülen çalışmalarda, bir tahta ait olduğu düşünülen bronz bir kolçak, mozaik cam parçaları, şeffaf kaplar ve "laginos" olarak bilinen süslü seramik sürahiler çıkarıldı. Uzmanlar, eserlerin doğal ortamlarında bozulmadan bulunmasının, bu nesnelerin kullanım amaçlarını tam olarak değerlendirme imkanı sağladığını vurguladı.

Kazı çalışmaları sadece ticari kargoyu değil, gemideki günlük yaşama dair kişisel objeleri de ortaya çıkardı. Buluntular arasında kemik flüt parçaları ve bir masa oyununa ait piyon gibi nesneler yer alıyor. Ayrıca bir heykelciğe ait taş kaide ve çeşitli mutfak kapları, geminin sosyal dokusuna dair verileri tamamlıyor.

DNA ANALİZİYLE KÖKEN ARAŞTIRILIYOR

Araştırmacılar, batığın kökenini belirlemek amacıyla on beş adet kurşun eser ile devasa boyutlardaki çapa parçalarını incelemeye aldı. Kurşun parçalarına yapılacak izotopik analizler, ham maddenin hangi madenden çıkarıldığını ve geminin ana limanını belirlemeye yardımcı olacak.

Ayrıca, geminin ahşap gövde parçalarından ve seramik kaplardan alınan DNA örnekleri ile deniz tabanındaki tortulardan toplanan nişasta taneleri üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu biyolojik verilerin, geminin taşıdığı ürünlerin içeriğini ve antik dönemdeki beslenme alışkanlıklarını aydınlatması bekleniyor.