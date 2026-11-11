Moğolistan'da tamamlanan kazılarda, 14,5 metre derinliğinde ve 73 metre uzunluğunda devasa bir Hun mezarı keşfedildi. Moğolistan'da bugüne kadar bulunan en büyük Hun mezarı olma özelliği taşıyan alandan çıkarılan 400'ü aşkın tarihi eser, bilinen bozkır imparatorluğu ezberlerini tamamen bozuyor.

Kazıda ulaşılan merkezi ahşap tabutun etrafından toplam 413 adet paha biçilmez eser çıkarıldı. Bu buluntular arasında Roma İmparatorluğu'na ait saplı şeffaf cam kap, Çin cenaze geleneklerini yansıtan 15 adet detaylı yeşim taşı ve Kore Yarımadası'ndaki Lelan dönemine ait gümüş takıların bir arada bulunması bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı.

İLK KEZ KARŞILAŞILAN SÜSLEME TEKNİĞİ

Araştırmacılar, takılarda kaya kristali tabakasının altına altın varakla birlikte kırmızı ve mavi malzemelerin yerleştirildiği eşsiz bir işçilik tespit etti. Işığın şeffaf kristalden geçerek renkleri ortaya çıkardığı bu gelişmiş dekoratif tarz, bir Hun mezarında ilk defa kayıtlara geçti.

MİMARİDEKİ ORANTISIZLIK NE ANLAMA GELİYOR?

Mezarın genel boyutunun devasa olmasına rağmen, merkezdeki mezar odasının benzerlerine kıyasla oldukça küçük inşa edildiği görüldü. MS 1. yüzyılın sonlarına veya 2. yüzyıla tarihlenen bu yapısal farklılığın, Hunların siyasi gücünün zayıflamaya başladığı dönemdeki sosyal değişimlerin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.

MEZARIN SAHİBİ DNA ANALİZİYLE BELİRLENECEK

Yüksek sosyal statüye sahip bir Hun yöneticisine ait olduğu kesinleşen mezarın hemen üzerinde, lake kaplı bir makam arabası da bulundu. Lahitin içinde tespit edilen diş ve saç parçaları, kişinin cinsiyetini, yaşını ve kimliğini ortaya çıkarmak amacıyla DNA testine gönderildi.