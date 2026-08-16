Sıra dışı konser, Almanya’nın Halberstadt kentinde bulunan Burchardi Kilisesi’nde gerçekleştiriliyor. Amerikalı besteci John Cage’in “ORGAN²/ASLSP” adlı eseri, adındaki “As Slow as Possible” yani “mümkün olduğunca yavaş” ifadesi kelimenin tam anlamıyla uygulanarak çalınıyor.

BAZI NOTALAR YILLARCA DEĞİŞMİYOR

Konser 5 Eylül 2001’de başladı ancak başlangıçta orgdan hiçbir ses çıkmadı. Eserin ilk bölümü 17 ay süren sessizlikten oluştu ve ilk org sesi Şubat 2003’te duyuldu. O tarihten bu yana org kesintisiz şekilde aynı eseri çalmaya devam ediyor.

Bunu mümkün kılmak için orga sürekli hava gönderen elektrikli bir sistem kullanılıyor. Müzisyenlerin başında oturup günün 24 saati çalması gerekmiyor. Bir nota değişeceği zaman orga yeni bir boru ekleniyor veya mevcut seslerden biri sonlandırılıyor. Ardından oluşan yeni akor bir sonraki değişime kadar kesintisiz duyuluyor.

Son değişiklik 5 Ağustos 2026’da yapıldı. Orgda duyulan yedi notaya bir nota daha eklenerek sekiz notalı yeni bir akora geçildi. Bu, konserin başlamasından bu yana yapılan 17. ses değişikliği oldu. Değişimi görmek için 150’den fazla kişi kiliseye gelirken dışarıdaki izleyiciler de canlı yayından takip etti. 25 yıl geçmesine rağmen eserin yalnızca yaklaşık yüzde 4’ü tamamlandı.

NEDEN TAM 639 YIL SÜRECEK?

Konserin 639 yıl sürmesi rastgele belirlenmedi. Halberstadt’ta 1361 yılında kullanılan tarihi bir org, proje fikrinin ortaya çıktığı 2000 yılından tam 639 yıl öncesine dayanıyor. Eserin süresi de bu zaman aralığı esas alınarak 639 yıl olarak belirlendi.

Bu plana göre 2001’de başlayan konser 4 Eylül 2640’ta sona erecek. Dolayısıyla bugün projeyi sürdüren hiç kimsenin konserin finalini görmesi mümkün olmayacak. Org ve eserin devamlılığı gelecek kuşaklara bırakılacak. Proje için üretilen org borularının ise en az 500 yıl daha dayanabileceği belirtiliyor.

İşin en sıra dışı taraflarından biri de final için şimdiden bilet hazırlanmış olması. Projenin resmi sitesinde 2640 yılındaki kapanış etkinliğine ait, miras bırakılabilen “Final Ticket” bulunuyor. Yani bileti bugün alan kişinin kendisi değil, yüzlerce yıl sonraki kuşakları konserin sonuna yetişebilecek.