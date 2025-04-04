Ekonomistler acilen 500 veya 1.000 TL’lik banknot çıkartılması gerektiğini belirtirken Prof. Dr. Esfender Korkmaz konu ile ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Kokrmaz bu paylaşımda 200 TL’nin kullanıma çıktığı ilk yılki değerindeki kadar para için, bugün 28 adet banknotun bir araya gelmesi gerektiğine dikkat çektiKorkmaz sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Paradan 6 sıfır atılınca, ocak 2005’te en byük banknot olarak 200 TL çıkarıldı. O günkü 200 TL’nin satın alma gücü olarak bugünkü karşılığı (TÜFE’ye göre) 5 bin 161 TL’dir.

O gün cüzdanınızda taşıdığınız tek bir 200 TL yerine bugün 25 adet 200 TL, 1 adet 100 TL, 1 adet 50 TL, bir adet de 10 TL taşımanız gerekiyor.” Yeni banknot çıkarılması gerektiğine de dikkat çeken Korkmaz, “Kaydi işlemlere zorlamak için 1.000 ve 5 bin TL’lik banknot çıkarılmıyor. Ama nakit işlemlerde sorun yaşanıyor” dedi.