İngiltere'deki Rekabet Temyiz Mahkemesi (CAT), 2006 ile 2015 yılları arasında sıfır otomobil veya hafif ticari araç satın alan ya da kiralayan tüketici ve işletmelere toplam 55,87 milyon sterlin (yaklaşık 3,61 milyar TL) tazminat dağıtılmasını öngören planı resmen onayladı.

Kararın arkasında, küresel otomotiv ve nakliye devlerinin kendi aralarında gizli anlaşmalar yaparak araç teslimat ve nakliye ücretlerini suni şekilde şişirdiğinin tespit edilmesi yatıyor.

17,8 MİLYON ARAÇ ETKİLENDİ

Skandaldan Birleşik Krallık genelinde yaklaşık 17,8 milyon aracın etkilendiği tahmin edilirken, haksız alınan bu paralar hak sahiplerine iade edilecek. Süreçten sadece bireysel sürücüler değil; filolarına araç katan kiralama, inşaat ve lojistik şirketleri ile aynı dönemde binlerce araç alımı yapan kamu kurumları da yararlanabilecek.

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler araç başına 25 sterlinden başlayacak; birden fazla etkilenen aracı bulunanlar ise ek araçlar için ilave ödeme alacak. Hak sahipleri ödemelerini doğrudan banka havalesi, alışveriş puanı veya hayır kurumlarına bağış şeklinde tahsil edebilecek.

Süreci tüketiciler adına takip eden uzmanlar, haksız ücret ödeyen tüm vatandaşları ve şirketleri tazminat sistemine kayıt olmaya çağırdı.

Şirketlerin kapalı kapılar arkasında yaptığı gizli fiyat anlaşmaları nedeniyle tüketicilerin yıllarca farkında olmadan cebinden fazla para çıktığını belirten yetkililer, hak edilen paraların dağıtımına yılın sonlarına doğru başlanacağını müjdeledi.