Bulgaristan'ın Plovdiv şehri, hava kirliliğiyle mücadele kapsamında 1 Ekim 2026 itibarıyla ilk "düşük emisyon bölgesini" resmi olarak hayata geçirdi. Kent merkezinde "Küçük Halka" olarak adlandırılan ve Ruski, Çar Boris III Obedinitel, Hristo Botev ile Shesti Septemvri bulvarları arasında kalan alanda, trafiğin ve ev ısıtmalarının havayı en çok kirlettiği dönem olan 1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arasında eski ve yüksek emisyonlu araçların geçişine kısıtlama getirildi.

Alınan karar doğrultusunda, birinci ve ikinci çevre grubuna giren; 1996 öncesi benzinli, 2002 öncesi dizel ile 1996-1998 arası tescilli benzinli ve 2002-2007 üretimi dizel araçların bölgeye girişi yasaklandı.

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) sistemli araçlar da belirtilen standartları karşılamıyorsa kısıtlamaya tabi tutulurken, üçüncü, dördüncü ve beşinci gruptaki çevre dostu araçlar merkezde serbestçe seyredebilecek.

Araçların çevre grupları yıllık teknik muayenelerde belirlenirken, ruhsatında kategori verisi bulunmayan sürücüler kural ihlali kapsamı dışında tutulacak.

BAZI MÜLK SAHİPLERİNE AYRICALIK TANINDI

Bölgede ikamet eden mülk sahipleri, kiracılar ve tarihi araç sahipleri için ise muafiyet hakkı tanındı. Belediye veri tabanına kayıt yaptıran mahalle sakinleri, hane başına bir araç için geçerli olmak üzere bir yıllık geçiş izni alabilecek.

İnce partikül madde ile azot dioksit oranını düşürmeyi hedefleyen Filibe Belediyesi, herhangi bir ertelemenin uygulanmayacağını ve yasağı ihlal eden sürücülere idari para cezası kesileceğini açıklayarak vatandaşları araç kategorilerini kontrol etmeye çağırdı.