Son yüzyılda artan karbon dioksit seviyeleri, bitkilerin büyümesini hızlandırarak onların daha fazla CO₂ emmesini sağlamıştı. Aynı zamanda, yükselen sıcaklıklar daha uzun büyüme mevsimlerine yol açmıştı. Ancak, kuraklıklar, orman yangınları, fırtınalar, seller, yeni hastalıklar ve böcek türlerinin yayılması gibi olumsuz faktörler bitkilerin karbon dioksit emme kapasitesini azaltmaya başladı.

İskoçya Çevre Koruma Ajansı’nın eski CEO’su James Curran ve oğlu Sam, atmosferdeki karbon dioksit değişimlerini analiz ederek 2008 yılının karbon emiliminde zirve noktası olduğunu tespit etti. 2008’den itibaren, bitkilerin emdiği karbon miktarı her yıl ortalama yüzde 0,25 oranında azaldı.

James Curran, bu bulguların "çok çarpıcı" olduğunu vurgulayarak, "Sadece şu anki durumu koruyabilmek için bile emisyonların yılda yüzde 0,3 oranında düşmesi gerekiyor. Ancak gerçekte emisyonlar her yıl ortalama yüzde 1,2 artıyor" dedi. Bu da iklim değişikliğiyle mücadelede ciddi bir ivme kaybı yaşandığını gösteriyor.

Bitkilerin karbon dioksit emilim kapasitesindeki bu düşüş, küresel sıcaklık artışının daha da hızlanmasına neden olabilir. Karbon yutaklarının (ormanlar ve topraklar) gücünü kaybetmesi, atmosferde daha fazla karbon dioksit birikmesine yol açarak sera gazı etkisini artırıyor.

Curran’ın araştırması, emisyonların düşürülmesi gerektiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ancak mevcut durumda karbon salınımlarının azalmak yerine arttığı görülüyor. Bu da küresel ölçekte daha güçlü önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.