Finans dünyasında artık taşlar yerinden oynamıyor, resmen bir deprem yaşanıyor. Mart 2026 verileri masaya geldiğinde görüldü ki; Çin Merkez Bankası (PBOC), yaklaşık bir yıldır piyasaya can suyu diye akıttığı parayı bıçak gibi kesti. Tek kalemde tam 890 milyar yuan (129 milyar dolar) piyasadan çekilip merkez bankasının kasasına kilitlendi. 1929’da insanlar banka kapılarında ekmek kuyruğuna giriyordu, şimdi ise Çin "oyunun kuralları değişti" diyerek küresel sistemle arasına kalın bir set çekiyor.

DOLARIN SALTANATI BİTİYOR MU?

Pekin, elindeki ABD Hazine tahvillerini elden çıkarıyor. Bir zamanlar Washington’ın en büyük alacaklısı olan devin elinde kalan stok 694 milyar dolara kadar geriledi. Bu rakam son 20 yılın en düşük seviyesi demek. Bu geri çekilme sadece bir finansal tercih değil; Washington’ın yaptırım hamlesine karşı yapılan bir stratejisidir.

17 AYDIR ALTIN ALIYORLAR!

Pekin tam 17 aydır, pazar günü bile demeden altın stokluyor. Rezervler 74,38 milyon onsu geçti, kasadaki birikimin değeri ise 343 milyar dolara dayandı. Altın ons fiyatının 4.700 dolar sınırını zorlaması, piyasaların bu "fiziki varlığa sığınma" hamlesini çoktan fiyatladığını gösteriyor. Peki, Çin neden bunu yapıyor? Çünkü kağıt paraların pul olduğu o karanlık sabah uyandığımızda, sadece elinde altın olanlar ekonomik olarak ayakta kalabilecek.

BU HAMLE 'SİSTEM TASFİYESİ' Mİ?

Kanada Başbakanı Mark Carney’nin o meşhur konuşmasında "ABD ile bağlarımız artık bizim en büyük zayıflığımızdır" diyerek bizzat "ihanet" kelimesini kullanması, bu kaçışın rastlantı olmadığını kanıtlıyor. Stratejist Mearsheimer’ın "Washington bataklıkta boğuluyor" uyarısı da bu sürecin akademik tescili niteliğinde.

Hürmüz Boğazı bugün halen kapalı; bu gidişle Avrupa’da uçaklar yakıtsızlıktan hangarlara hapsolacak. Çin ise bu kaosu, kasasına kilitlediği altınlarla kendini güvenceye alıyor.

2026-2030 stratejisi artık "büyümek" değil; Batı merkezli ekonomik enkazın altında kalmadan yeni bir sistemde hayatta kalabilmek. 1929’da insanlar her şeyini kaybetmişti, 2026’da ise koca devletler egemenliklerini kaybetme riskiyle yüz yüze.