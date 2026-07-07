Dünyada önemli bir eşik olarak görülen 2008 krizini önceden bilen ünlü yatırımcı Michael Burry, teknoloji sektörünü sarsacak yeni bir kriz uyarısında bulundu. Yapay zekâ (AI) odaklı şirketlerin hisselerinde yaşanan muazzam yükselişin gerçekçi bir temeli olmadığını savunan Burry, piyasada oluşan devasa "AI balonunun" patlamak üzere olduğunu ve artık sona yaklaşıldığını ileri sürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yapay zekâ etrafındaki anlatının "kitlesel bir bağımlılığa" dönüştüğünü belirten ünlü yatırımcı, bu şişirilmiş döngünün "binlerce küçük darbeyle" çökeceğini ve ilk sinyallerin gelmeye başladığını iddia etti.

Özellikle çip üreticileri ile veri merkezlerinin borsa performansları arasındaki dengesizliğe ve yarı iletken sektöründeki fiyat/kazanç oranlarının son 15 yılın zirvesine ulaşmasına dikkat çeken Burry, beklentilerin karşılanamaması halinde piyasalarda sert bir çöküşün kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bir süredir yapay zekâ şirketlerinin karşısında pozisyon alan efsanevi yatırımcının bu spekülatif ancak ciddi uyarısı, Wall Street'te yakından takip ediliyor.