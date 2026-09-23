Fianna Fáil Milletvekili Malcolm Byrne, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan tüm kişilere tütün, nikotin ve elektronik sigara ürünlerinin satışını ve tedarikini ömür boyu yasaklamayı hedefleyen bir Özel Üye Yasa Tasarısını bugün Dáil’e (İrlanda Parlamentosu) sunuyor.

Tasarı; elektronik sigaralar ve nikotin poşetleri de dahil olmak üzere tüm nikotin ürünlerini kapsayan kademeli bir yaş sınırı getirerek "sigarasız bir nesil" yetiştirmeyi amaçlıyor.

Maldivler ilk ülke olmuştu

2025 yılında Maldivler nesiller boyu sürecek bu tür bir yasağı uygulayan ilk ülke olurken, Birleşik Krallık Parlamentosu da benzer bir yasa tasarısını geçtiğimiz nisan ayında onaylamıştı.

Byrne, İrlanda'da her hafta yaklaşık 100 kişinin sigara kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybettiğini, 1.000 kişinin ise hastaneye kaldırıldığını vurguladı. Tütün kullanımının devlete maliyetinin sağlık ve sosyal yardım harcamalarında yıllık 10 milyar avroyu aştığını belirten Byrne, "Büyük tütün şirketleri artık elektronik sigaralarla gençleri hedef alarak yeni bir bağımlı nesil yaratmaya çalışıyor. İrlanda bu mücadelede öncü rolünü sürdürmelidir" dedi.

The Journal’a konuşan Byrne, İngiliz hükümetinin nisan ayındaki adımından önce de İrlanda hükümetinin bu konuyu değerlendirdiğini ifade etti. Tasarının İrlanda Kalp Vakfı, İrlanda Kanser Derneği ve diğer ilgili kuruluşlardan büyük destek gördüğünü belirten Byrne, Kendi partisi Fianna Fáil içinde de tasarıya güçlü bir destek olduğunu aktardı. Ayrıca Parti Lideri ve Başbakan Micheál Martin’in, özellikle gençler arasında artan elektronik sigara kullanımına karşı kararlı bir tutum sergilediğine dikkat çekti.

Mevcut kullanıcıları kapsamıyor

Yasa tasarısının hükümet tarafından benimsenerek yasalaşmasını umduğunu belirten Byrne, düzenlemenin mevcut kullanıcıları kapsamadığını netleştirdi: "Halen sigara veya elektronik sigara kullanan yetişkinler bu ürünleri almaya devam edebilecek. Ancak 2009 ve sonrasında doğanlar bu imkândan yararlanamayacak. Amacımız, en nihayetinde bu ürünleri yasal olarak hiç satın alamayacak bir nesil oluşturmak."

Tek bir yasal düzenlemenin tüm sorunları çözmeyeceğini ve karaborsa riskinin her zaman bulunduğunu kabul eden Byrne, "Yine de dumansız bir geleceğe doğru adım atmak çok kıymetli. Gençlerimizi sigara ve nikotin bağımlılığından koruyabilirsek, bu kamu sağlığı adına olağanüstü bir başarı olacaktır," değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de durum nedir?

İrlanda'da 2009 ve sonrasında doğanları hedefleyen bu düzenleme, gençlerin sigara ve nikotin ürünlerine erişimini doğum yılı üzerinden sınırlandırmayı amaçlıyor.

Benzer uygulamaların farklı ülkelerde gündeme gelmesi, Türkiye'de de gençlerin sigara ve elektronik sigara kullanımını azaltmaya yönelik daha sıkı düzenlemelerin gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu beraberinde getiriyor. Türkiye'de şu an için 2009 ve sonrasında doğanları ömür boyu kapsayan böyle bir düzenleme bulunmuyor.