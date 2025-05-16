Kırıkkale’nin Çalılıöz Mahallesi’nde ev sahibi C.Ç., kiracısı Meliha V.'den bir süredir kira alamayınca telefonla ulaştı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine Kırıkkale’ye gelen C.Ç., çilingir yardımıyla eve girdi. İçeride, buzdolabı ve derin dondurucuda çöp poşetlerine konmuş halde parçalanmış bir cesetle karşılaşınca durumu polise bildirdi.

2014 YILINDAN BERİ KAYIPTI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evde bıçak ve satır bulundu. Cesedin, 2014 yılında Ankara’dan Kırıkkale’ye geldikten sonra kaybolan ve o tarihte 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

4 GÖZALTI

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Apartman sakini Lütfü Gümüşsoy, “Evde kimin kaldığını bilmiyorduk. Arada ev sahibine soruyorduk ama sadece kirasını aldığını söylüyordu. Hiçbir koku hissetmedik” dedi.