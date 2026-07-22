ABD'nin New York eyaletine bağlı Farmingdale kasabasında bir müstakil ev, 2016 yılından bu yana elektrik şebekesinden, ticari batarya paketlerinden veya devlet desteğinden tamamen bağımsız bir şekilde enerji ihtiyacını karşılıyor.

İnternet dünyasında "Glubux" ismiyle tanınan bir kullanıcı tarafından hayata geçirilen sistem, kullanım ömrünü tamamlamış dizüstü bilgisayarlardan çıkarılan ikinci el 18650 lityum-iyon pillerin bir araya getirilmesiyle oluşturuldu.

650 BATARYA PAKETİNDEN MODÜLER SİSTEM

Sistemin kurulum sürecinde 650'den fazla atık laptop batarya paketi elle sökülerek içerisindeki hücreler tek tek kapasite testine tabi tutuldu. Çalışır durumdaki hücreler; her biri 51 ila 80 hücre içeren, 100Ah kapasiteli modüler batarya paketleri halinde gruplandırıldı.

Sisteme ilişkin teknik veriler ve kurulum detayları şu şekilde:

Paketler arası bağlantılarda 1,5 mm'lik bakır iletkenler tercih edildi.

Güç duvarı (powerwall), ana yapıdan 50 metre uzaklıktaki bir bahçe kulübesine konumlandırıldı.

Çatıya yerleştirilen 440 watt gücündeki 24 adet panel ile toplamda 10,5 kW'ı aşan fotovoltaik kurulu güce ulaşıldı.

Sistem; Victron MPPT 100/50 şarj kontrol cihazı, 3kVA Victron invertör ve 24V'tan 12V'a DC dönüştürücü ile desteklendi.

Sistemde herhangi bir yedek şebeke bağlantısı bulunmazken, evin kış ayları ve yüksek yük dönemleri de dahil olmak üzere kesintisiz hat üzerinde kaldığı bildirildi.

HÜCRE ÖMRÜNÜ UZATIYOR

Dokuz yıla yakın işletim süresince sistemde herhangi bir yangın/aşırı ısınma vakası, hücre şişmesi veya parça değişimi yaşanmadığı belirtildi.

Sistemin ilk aşamalarında yapılan gece yük testlerinde, hücre sayısı az olan küçük paketlerin daha hızlı deşarj olarak 2 voltun altına gerilediği tespit edildi. Glubux, küçük paketlere hücre ekleyerek standart boyutlar oluşturdu ve voltaj çökmesinin önüne geçti. Ayrıca hücrelerin 3,3 ile 3,8 volt aralığında tutularak orta menzilli voltajda çalıştırılmasının, iç stresi azaltarak hücre ömrünü uzattığı kaydedildi.

YASAL DURUMU VE MALİYETİ

Proje detaylarının paylaşıldığı Second Life Storage platformunda, atık pillerin geri kazanımıyla oluşturulan sistemlerin ticari depolama çözümlerine kıyasla maliyet avantajı sağladığı vurgulandı. Sektörde ticari konut depolama sistemlerinin kWh başına maliyeti 1.000 doları aşabilirken, geri kazanılmış malzemelerle yapılan sistemlerin bu maliyetin çok altında kaldığı ifade edildi.

Bununla birlikte, ABD ve Avrupa'daki mevcut enerji mevzuatlarında resmi sertifikası veya UL lisansı bulunmayan ikinci hayat batarya sistemleri yasal gri alanda yer alıyor. Bu durum, söz konusu sistemlerin yenilenebilir enerji teşviklerinden ve mahsuplaşma (net-metering) programlarından yararlanmasını engelliyor.