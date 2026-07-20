İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bunaltıcı sıcakların etkili olduğu megakentte yaz ortasında belirgin bir hava değişimi yaşanacak. Bugün ve yarın devam edecek olan sıcak havanın ardından, çarşamba gününden itibaren sağanak yağışlı ve serin bir hava dalgası yurdu etkisi altına alacak.
İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, termometreler öğle saatlerinde 33 dereceyi gösteriyor. Günlerdir kentte serinlik hissi veren poyrazın etkisini yitirmesiyle birlikte sıcaklıkların özellikle gün ortasında daha bunaltıcı hissedileceği belirtildi. Sıcak havanın salı günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SAĞANAK BAŞLIYOR
AKOM tarafından paylaşılan haftalık hava tahmin raporuna göre, çarşamba günü itibarıyla megakent Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Hafta başından bu yana 30 ile 34 derece aralığında seyreden sıcaklıklar, yağışlarla birlikte kademeli olarak 7 ila 8 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Çarşamba günü 32 derece seviyelerinde gerçekleşecek olan sıcaklığın, perşembe günü kuvvetli sağanakla birlikte 26 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.
4 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK
Gök gürültülü sağanak yağışların perşembe gününün ardından cuma ve cumartesi günleri de İstanbul genelinde etkisini hissettirmesi öngörülüyor. Yağış miktarının özellikle cumartesi günü metrekareye 10 ila 20 kilogram arasına ulaşarak en yoğun seviyesine çıkacağı belirtildi. Hava sıcaklığının cumartesi günü 25 dereceye kadar düşmesinin ardından, pazar günü yağışların aralıklı hale gelmesiyle birlikte termometrelerin yeniden 28 dereceye yükseleceği tahmin ediliyor.
2017 FELAKETİ AKILLARA GELDİ
AKOM uyarılarının ardından akıllara İstanbul'da 2017 yılında yaşanan felaketin tekrar edip etmeyeceği ihtimali geldi. 18 Temmuz 2017 Salı günü etkili olan kuvvetli sağanak yağmurlu hava sistemi, megakent İstanbul'un birçok ilçesinde rekor yağışa neden oldu.
Tarihlerden 18 Temmuz 2017 Salı İstanbul için tarihi boyunca en çok yağış aldığı 3. tarih oldu. İstanbul merkezi baz alınarak oluşturulan ortalama verilere göre, metrekareye 91 kilogram yağış düştü.
Megakente düşen aşırı yağış sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Kara, deniz, hava ulaşımında aksamalar oldu. Ev ve iş yerlerini su bastı, sel oldu, çok sayıda maddi hasar gerçekleşti.