Bitlis’ten çıktı, resmi Ermenistan’ın parasına basıldı

Ermenistan Merkez Bankası, Ermeni para birimi 'dram'ın 25. yılı dolayısıyla yeni banknotlarını görücüye çıkardı. Perşembe günü itibariyle para birimlerinin üzerine basılacak isimlerden biri de Bitlis'ten ABD'ye göç ederek edebiyat tarihinde kendine has bir yer elde eden William Saroyan... Pulitzer ve Oscar kazanan Saroyan, 5000 Ermeni dramının üzerinde olacak.

Ermenistan Merkez Bankası, Ermeni dramının 25’inci yılı dolayısıyla makyajlanan yeni para birimini görücüye çıkardı… 3. nesil para birimlerinin üzerinde ise Türkiye’nin de yakından tanıdığı bir isim var: William Saroyan.

Kağıt kalitesinin değiştirildiği ve tasarımın da baştan sona dönüştürüldüğü banknotlarda Bitlis’ten ABD’ye göç eden Ermeni asıllı yazar William Saroyan yer alacak. Saroyan 5000 Ermeni dramının (yaklaşık 58 TL) üzerinde yer alacak. Saroyan ile birlikte şair Paruyr Sevak, satrançı oyuncusu Tigran Petrosian, Komitas ve Ivan Ayvazovski gibi isimler de farklı banknotların üzerinde yer alıyor.

OSCAR VE PULITZER KAZANDI

Kısa öykü ve hikayeleriyle tanınan Saroyan’ın ailesi Bitlis’ten Amerika’ya göç etmiş ve bu ailenin ABD’de dünyaya gelen ilk üyesi olarak 1908’de doğmuştu. Hikayeleri dergilerde yayınlanan ve hikayelerinin yer aldığı kitapları 1930’larda basılmaya başlanan Saroyan, edebiyat literatüründe kendine has bir yer elde etti. Hikayelerinde gündelik hayatta konuşur gibi yazan ve “Saroyanesque” bir tarzı doğal olarak yaratan Saroyan, 72 yaşında prostat kanserinden hayatını kaybetti.

Saroyan, 1940 yılında En İyi Dram kategorisinde Pulitzer Ödülü’nü kazanırken, 1943 yılında Akademi Ödülleri’nde En İyi Hikaye kategorisinde ödülün sahibi oldu. 1920’lerden 1956’ya kadar verilen Oscar ödülünün sahibi olan Saroyan bunu da İnsanlık Komedisi isimli romanından uyarlanan film sayesinde bunu kazandı.

HEMINGWAY’LE YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİ

Döneminin ünlü yazarı Ernest Hemingway ile bir kavga edip bir barışan Saroyan, 1944 yılında Hemingway’i Londra’daki Dorchester Hotel’de ziyaret etti. Bu görüşmeden dostane ayrılmayan iki yazar Fransa’nın başkenti Paris’te bir kavgaya tutuştu. Paris’teki bir barda iki yazar yumruklaştı. Her ne kadar daha sonra Saroyan bu iddiayı reddetse de George V Hotel’de karşılaşan ikili önce sözlü olarak atıştı. Hemingway’in, “Bunun ne işi var burada” demesinin ardından alevlenen tartışma kısa sürede yumruklaşmaya döndü. Hotel görevlilerinin ve polislerin devreye girmesiyle güçlükle ayrılan iki yazar mekandan kovuldu.