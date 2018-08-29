BM’den operasyon uyarısı: 800 bin kişi göç edebilir

Suriye hükümeti ile Rusya, İdlib ve çevresine yönelik harekat düzenleyebileceklerinin işaretini verirken Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise, olası bir operasyonda 800 bin kişinin göçe zorlanacağı uyarısında bulundu.

Şam’da konuşan OCHA temsilcisi, olası bir harekatın insani krizi de tırmandıracağını söyledi. Linda Tom, “Bölgede çatışmaların tırmanması durumunda, acil insani yardım ihtiyacında olan 800 bine yakın kişi göçe zorlanabilir. Bu çok yüksek bir rakam ve daha da artabilir” dedi.

OCHA Başkanı John Ging da Güvenlik Konseyi’ne Suriye’nin İdlib vilayetinde tırmanan gerilimin ‘daha önce görülmemiş bir insani acil durum’ yaratabileceği uyarısında bulunmuştu.

İdlib’e operasyon ihtimaline ilişkin diplomatik temaslar da devam ediyor.

Rus RIA haber ajansının aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Mikhail Bogdanov, İdlib ve Afrin bögeleriyle ilgili İran, Türkiye, Suriye hükümeti ve Suriye muhalefetiyle İdlib’teki durumu görüştü.

Rusya’nın müttefiki Beşar Esad’ın İdlib’in kuzeyine operasyon düzenleyebileceği ihtimali de diplomatik çevrelerde kuvvetleniyor.

Muhaliflerin kontrolündeki İdlib’te yaklaşık üç milyon kişi yaşıyor ancak yüzbinlerce kişi savaşla beraber bölgeyi de terk etmek zorunda kaldı.

İdlib’den çevre bölgelere göç edenlerin çoğu BM ve diğer yardım kuruluşlarının Türkiye üzerinden yaptıkları yardımlarla gıda ve ilaç ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

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OCHA sözcüsü, çatışmaların tırmanmasıyla bu yardımların da kesilebileceği kaygısı olduğunu söyledi.

Tom, “İdlib çevresinde çok büyük bir insanlık felaketi yaşanabilir” dedi.

Suriye ordusu son aylardaki operasyonlarında Şam çevresi ve güney şehirleri dahil ülkenin üçte ikisini muhaliflerden geri aldı.

Suriye’deki savaş nedeniyle yerinden edilenlerin toplam sayısının altı milyon olduğu düşünülüyor.