Dünya bu bilim insanını konuşuyor: 5G’yi mümkün kılan Türk

Uluslararası kamuoyu, iletişim teknolojisini kökünden değiştirecek ve birçok insanın hayatına etki edecek 5G teknolojisini ve bu teknolojiyi mümkün kılan bilim insanını konuşuyor. Dünyanın sayılı gazetelerinden Wall Street Journal'da yer alan haberde Çin ve ABD'nin 5G teknolojisini sahiplenmek için mücadele ettiği ifade edilirken, Bilkent Üniversitesi'nde görevli profesör doktor Erdal Arıkan'a geniş yer ayrıldı.

İletişim teknolojisi son sürat gelişirken dünya kamuoyu 5G teknolojisinin kullanımı için gün sayıyor… 5G ile ilgili olarak Wall Street Journal’da yer alan bir makalede ise 5G teknolojisini daha verimli ve sağlıklı bir biçimde mümkün kılan bir isim gündeme geldi.

Wall Street Journal’ın ABD ile Çin arasındaki 5G savaşına geniş yer ayırdığı bu makalede bahsi geçen bu kişi ise oldukça tanıdık. Josh Chin, Sarah Krouse ve Dan Strumpf imzalı haberde bahsi geçen kişi Bilkent Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Erdal Arıkan. Makalede Arıkan’ın “kutupsal kodlar” adlı buluşunun veri akışını daha verimli bir hale getirdiğine vurgu yapılıyor. Kutupsal kodlar, bilginin kablolu ya da kablosuz bir iletişim kanalı üzerinden aktarılması sırasında, çevre gürültüsünün sinyal üzerine eklenmesi nedeniyle iletişimde oluşan hataları sıfıra indirerek haberleşmeyi sağlıyor.

Sade yapısı nedeniyle, “Kutupsal kodlar”ın, fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağı olarak tanımlanan “nesnelerin interneti” ve 5G'nin getireceği yeni hizmetlerde de kullanılması söz konusu olacak. Bu konuyla ilgili çalışan standart komitelerinde, “kutupsal kodlar” ile mevcut yöntemler arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Veri transferinin, en güvenilir ve en az gecikmeyle transferini sağlayan Arıkan'ın buluşundaki algoritmaların, yakın gelecekte 5G standardına uygun her cep telefonunda yer alması öngörülüyor.

TAMAMEN RASTLANTIYLA KEŞFEDİLDİ

Wall Street Journal’ın haberinde Arıkan’ın Huawei’nin Shenzhen’deki merkez ofisinde düzenlenen bir törenle firmanın kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei’ye Onur Ödülü takdim ettiğine vurgu yapıldı. Haberde, “Türk bilim insanı Arıkan, ödül töreni sırasında alkışları topladı. Bu zafer, şirketin basamak atlaması ve Çin’in teknolojiyi domine etme yolculuğunda bir mihenk taşı olacak” yorumu yapıldı.

Arıkan’ın “kutupsal kodlar” keşfinin 5G ile bağlantı hikayesi de oldukça ilginç… 2009 yılında Huawei, 5G teknolojisine yoğun biçimde odaklanırken, şu an tasfiye olan elektronik parça üreticisi Nortel Networks’ün eski kıdemli araştırmacısı Tong Wen, araştırma yaparken akademik bir dergi buldu. Derginin sayfalarını çevirirken “kutupsal kodlar”ı gören Wen, Arıkan’ın geliştirdiği bu önemli atılımı veri aktarımı sırasında kullanabileceğini fark ederek, 5G teknolojisine yeni bir soluk getirmeyi başardı.