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Florence kasırgasının vurduğu Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin doğu yakasında etkili olan Florence kasırgasının vurduğu ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan etti.

android-time 23:44 15 Eylül 2018
Haberler Dünya
Florence kasırgasının vurduğu Kuzey Carolina felaket bölgesi ilan edildi
ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin doğu yakasında etkili olan Florence kasırgasının vurduğu ve en az 6 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Carolina'yı felaket bölgesi ilan etti.

Florence kasırgası, karaya vardıktan sonra tropik fırtınaya dönüştü ve Carolina kıyılarına saatte 145 kilometrelik şiddetli rüzgarla ulaşan fırtınanın hızı saatte 80 kilometreye geriledi.

ABD'nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı. Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD'nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti. Bazı bölge sakinleri evlerinin çevresinde oluşan hasarı inceledi. FOTO:REUTERS

ABD’nin günlerdir tedirginlikle beklediği Florence kasırgası Kuzey Carolina’ya ulaştı. Kasırganın doğrudan vurması beklenen ABD’nin doğu yakasındaki Güney Carolina, Kuzey Carolina ve Virginia eyaletlerinde 1,7 milyon kişi için tahliye emri verilmişti. Bazı bölge sakinleri evlerinin çevresinde oluşan hasarı inceledi. FOTO:REUTERS

TRUMP GELECEK HAFTA BÖLGEYE ZİYARETTE BULUNACAK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Kuzey Carolina’yı felaket bölgesi ilan ettiği ve gelecek hafta bölgeye ziyaret düzenleyebileceği belirtildi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle şimdiye kadar en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

Tropik fırtınanın neden olduğu en son ölüm haberi Güney Carolina’da geldi. Yetkililer, 62 yaşındaki kadının yola devrilen ağaca çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Kuzey Carolina’da ise beş kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Wilmington’ta bir anne ve bebeği, evlerinin üzerine devrilen ağaç nedeniyle yaşamını yitirdi, yaralanan baba da hastaneye kaldırıldı.

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

BİR MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ELEKTRİKSİZ KALDI

Sel nedeniyle Kuzey ve Güney Carolina’da birçok evi su bastı. Yetkililer, sel sularının bir metreye ulaşabileceği uyarısında bulunurken iki eyalette bir milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

TAHMİNİ HASAR 170 MİLYAR DOLAR

Kuzey Carolina’nın Wilmington kentinde de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, sel yüzünden çok sayıda evi su bastı, sürücüler araçlarıyla sular altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. 10 milyon kişiyi etkileyebileceği belirtilen kasırganın, 170 milyar dolarlık hasara neden olabileceği tahmin ediliyor.

AA

 

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

 

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

 

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

 

FOTO:REUTERS

FOTO:REUTERS

 

FOTO:REUTERS

FOTO:AA

 

FOTO:REUTERS

FOTO:AA

 

FOTO:AA

FOTO:AA

 

FOTO:AA

FOTO:AA

 

FOTO:AA

FOTO:AA

 

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Son güncelleme: android-time 23:4715.09.2018
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